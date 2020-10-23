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黑心洗腎機管路酸性消毒劑 檢方認為醫療院所受害

聯合報 / 記者簡慧珍林敬家／連線即時報導

彰化縣地檢署和衛生局合作，查辦智森國際13年前透過泰華施公司向泰國訂購一般酸性消毒劑，委託全銓興業公司分裝，貼上衛生署輸入許可字號，廉價賣給宜蘭、台北、新北、桃園、台中和彰化的60多家醫療院所洗腎室，作為清洗洗腎機管路的消毒劑。檢方初步認定醫療院所是受害方，正釐清智森國際、泰華施之間的責任。

彰化縣衛生局表示，智森國際等3家公司都有醫療器材和產品批發零售的執照，因洗腎機是醫療器材，維護器材的品質攸關病人生命安全，衛生署規定洗腎機管路酸性消毒劑一定要醫療級，必須查驗合格，廠商獲得許可才能賣給醫療院所，智森國際透過泰華施公司進口的一般酸性消毒劑未經查驗，逕自分裝出售，涉嫌違反藥事法。

彰化縣一名醫院人士指出，廠商出售洗腎機，通常會指定使用某廠牌酸性消毒劑等用品，醫療院所不敢亂換，而且每一種品牌洗腎機搭配使用的用品價格都不一樣，智森國際委託合銓興業分裝一般用酸性消毒劑，貼上衛生署核准輸入字號，即使產品便宜，長期合作的醫療院所也會信以為真，認為外國藥廠和上游廠商訂出的就是這個價格。

據了解，華泰施是正規合格的外商，進口專業醫療級機器和儀器，智森國際透過華泰施進口酸性消毒劑，可能是基層醫療院所使用比市價便宜一半的消毒劑，卻不疑有他的主因。

彰化縣衛生局稽查人員到合銓興業公司搜查仿冒醫療級的酸性消毒劑和交易文件。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局稽查人員到合銓興業公司搜查仿冒醫療級的酸性消毒劑和交易文件。圖／衛生局提供

衛生局 洗腎

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