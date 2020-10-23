黑心洗腎機管路酸性消毒劑 檢方認為醫療院所受害

彰化縣地檢署和衛生局合作，查辦智森國際13年前透過泰華施公司向泰國訂購一般酸性消毒劑，委託全銓興業公司分裝，貼上衛生署輸入許可字號，廉價賣給宜蘭、台北、新北、桃園、台中和彰化的60多家醫療院所洗腎室，作為清洗洗腎機管路的消毒劑。檢方初步認定醫療院所是受害方，正釐清智森國際、泰華施之間的責任。

彰化縣衛生局表示，智森國際等3家公司都有醫療器材和產品批發零售的執照，因洗腎機是醫療器材，維護器材的品質攸關病人生命安全，衛生署規定洗腎機管路酸性消毒劑一定要醫療級，必須查驗合格，廠商獲得許可才能賣給醫療院所，智森國際透過泰華施公司進口的一般酸性消毒劑未經查驗，逕自分裝出售，涉嫌違反藥事法。

彰化縣一名醫院人士指出，廠商出售洗腎機，通常會指定使用某廠牌酸性消毒劑等用品，醫療院所不敢亂換，而且每一種品牌洗腎機搭配使用的用品價格都不一樣，智森國際委託合銓興業分裝一般用酸性消毒劑，貼上衛生署核准輸入字號，即使產品便宜，長期合作的醫療院所也會信以為真，認為外國藥廠和上游廠商訂出的就是這個價格。