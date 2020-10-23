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中校偷1500片國家隊口罩不認罪 今當庭聲請具保停押

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國防部台北市後備指揮部中校科長李志交利用督導「口罩國家隊」找舊屬前陸軍機步第269旅聯兵2營戰支連上士作戰訓練士張政陽搬貨，偷1500片、賣1000片口罩獲利8000元，遭台北地檢署起訴貪汙等罪。台北地院今天開庭，李仍否認犯罪，並聲請具保停止羈押。

檢方指控，李志交今年2月調廣鉞淂工廠負責督導口罩產銷，不時找張政陽到工廠聊天。他請張幫忙將口罩裝進礦泉水紙箱，下班後一起開車將裝箱口罩載走，過程被沈姓士官長發現，沈要李將口罩繳回，還透過保防系統通報軍團。

檢方根據通聯紀錄、行車記錄器發現，今年2月23日、24日兩天，李、張偷走1500片醫療用口罩，二人將1000片口罩分三箱載到高速公路湖口服務區，轉賣旅遊業友人，一片要價8元，共獲利8000元，有500片下落不明。

全案偵結依貪汙治罪條例「竊盜、侵占公有財物罪」起訴李志交，最輕本刑是有期徒刑10年以上，不過，如果犯罪所得在5萬元以內，依法則可以減刑。李偵查中羈押，起訴後法院裁定繼續羈押，迄今。

張政陽已坦承犯行，請求法官輕判。李上次開庭辯稱，稱沒有將口罩交給張，口罩不是從「口罩國家隊」拿出來，「口罩是我弟弟湯包店的啦！」今日則聲請傳喚弟弟李宜蓬作證，律師另庭呈聲請具保停止羈押狀。

公訴檢察官認為，李可以勾串滅證者眾多，更包括他弟弟，尤其是其待證事實如果是李志交親自經歷，應能自行提出，卻不提出，更足有事後提出勾串版本的事實之虞，有繼續羈押必要。

律師抗辯，檢方是起訴李被派去廣鉞得公司協助生產、分配外科用口罩，不論是原工廠或政府徵收後由部隊所生產的口罩，在還沒點交或經核定給相關政府機關前，該口罩的性質應該還是非屬「公有」或「公用」性質。

李否認不法，僅承認有叫張去工廠整理口罩，但沒有裝小紙箱，也沒叫他搬到後車廂載走，有搭車去新竹湖口服務區，晚間有約旅遊業者林孟儒碰面，沒有賣口罩。

律師爭執全數供述證據以及非供述證據的通聯紀錄、行車記錄的證據能力。因此，公訴檢察官聲請傳喚張政陽、林孟儒等7人到法庭作證，暫時預訂於下月13日、12月4日分批交互詰問。全案候核辦。

國防部台北市後備指揮部中校科長李志交利用督導「口罩國家隊」找舊屬前陸軍機步第269旅聯兵2營戰支連上士作戰訓練士張政陽搬貨，偷1500片口罩，遭起訴貪汙。台北地院今下午開庭。圖／本報資料照
國防部台北市後備指揮部中校科長李志交利用督導「口罩國家隊」找舊屬前陸軍機步第269旅聯兵2營戰支連上士作戰訓練士張政陽搬貨，偷1500片口罩，遭起訴貪汙。台北地院今下午開庭。圖／本報資料照

口罩 律師 貪汙

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