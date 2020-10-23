越移工組山老鼠集團 命同鄉、台人拉拉山狂砍千斤扁柏
越南籍阮姓移工失聯多年看準盜伐林木商機自行招募同鄉背工、台籍車手，和雲嘉地區藝品店負責人、仲介等勾結，自組山老鼠集團專挑桃園復興巴陵山區扁柏下手，藝品店會直接和阮「下單」，清楚指名樹種、形狀等，檢警利用GPS掌握起獲上千公斤木材，依森林法、組織起訴阮等11人。
桃園地檢署表示，全案經國土民生專組檢察官陳書郁指揮，今年2月8日先抓到台籍黃姓車手（32歲），起獲從桃園復興拉拉山盜採的21塊扁柏，重達745公斤、材積0.897立方公尺，黃坦承還提出集團的google定位、GPS車行紀錄，檢警認為有溯源機會深入追查。
檢方指出，3月28日經埋伏在台七線圍捕該山老鼠集團，抓到越南籍背工黎男、陳男、范男及3名阮男，還有1名黃姓台籍車手，該貨車載運28塊扁柏，重達1057公斤、材積 1.29 立方公尺，全數被檢方聲押獲准。
檢方經密集提訊，與警方分析追查，今年6月24日在桃園八德抓到山老鼠集團阮姓主嫌（27歲），當時阮剛從南投銷贓完回桃園路途中；據了解，阮男來台工作沒多久就失聯，因仍欠仲介費急需用錢，很早就進入盜伐產業鍊，一路從背工幹起，逐步建立、承接前手人脈事業，開始自組集團。
阮先召募越南籍同鄉，利用他們同樣想賺快錢、失聯怕被抓的動機，允諾上山一趟7至10天就可賺近3萬元，再和台籍魏姓（47歲）、黃姓（32歲）車手合作，分別依載送人、載運木頭，一趟各付3500元、1萬5000元不等車資。
檢方還查出，阮起初欠缺銷贓管道，後來透過台籍陳姓（36歲）、顧姓（59歲）仲介，與雲林、嘉義地區李姓（50歲）、張姓（66歲）及黃姓（51歲）藝品店木頭買家掛鉤，由對方直接「下單」給阮，明確指明想要的樹種、形狀及大小等，由阮及背工上山準確尋找盜採。
檢方查出，阮等盜採的扁柏部分銷贓後，已被做成聚寶盆、佛像及擺飾出售，估計不法所得近600萬元；檢方說，阮男利用明確分工，指派下屬、仲介盜伐珍貴保育樹種1年多，大做無本生意、助長盜伐風氣，偵結依森林法、組織犯罪等罪嫌起訴，建請法院對阮及陳、顧2仲介，宣告強制工作3年。
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