抓車手又見另組人馬在旁領錢 新莊警一舉破兩詐騙集團

27歲陳姓男子因形跡可疑，21日下午被正在執行查緝車手勤務的新莊警分局發現盤查，查獲陳正是詐騙集團的提領車手，未料恰好另一組詐騙集團也在附近提領贓款，員警準備收隊時眼尖發現，又逮捕另一組集團的5名成員，一舉查獲6人到案，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署。

新莊警分局偵查分隊長李政融與新莊所長張謝佛21日下午與警員執行查緝車手專案，恰好遇到在中正路與公園路口形跡可疑的陳男，他邊領錢邊看著手機，疑似正等待指示，員警便上前盤查，果然查獲陳男就是替詐騙集團提領贓款的車手。

警方準備收隊時，又發現附近出現一名35歲洪姓男子與22歲翁男，兩人因形跡可疑，由洪提款後交給翁數錢，員警遂上前盤查，當場逮到兩人正是另組詐騙集團的車手與負責收錢的上游，員警循線追查，在附近又逮捕負責監控的23歲郭男與負責第二層收錢的26歲高男與30歲廖男。

警方調查，陳所屬的集團是以分期付款的騙術向一名湯姓被害人騙取五萬元後，再由陳前往領取；洪與翁則是向一名孔姓女子謊稱她日前玩線上遊戲中了大獎一百萬元，但必須先匯款25萬元的保證金才能獲得，讓孔女不疑有他，匯款25萬至洪男的帳戶，再由洪前往提領。

警方詢問後，陳坦承犯行；洪與翁則是否認，洪更稱是自己欠別人錢，才會提款準備還錢，但立刻被警方戳破，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將6人移送新北地檢署。