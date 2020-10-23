辦曲棍球案檢察官不受懲戒監院提再審 2參審員加入審判

台中地檢署檢察官陳隆翔在任職彰化地檢署期間，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，監察院認為他辦案過程有諸多瑕疵而彈劾。職務法庭今年6月30日判陳隆翔不受懲戒，監察院提再審，職務法庭已分案，受命法官為王俊雄，審判長和陪席法官分別是吳景源和林孟皇。因懲戒法院新制上路，本案將加入蘇淑貞、林明鏘兩名參審員。

前立委段宜康6年前在彰化縣長候選人魏明谷造勢場，指控國民黨對手林滄敏詐領中華民國曲棍球協會補助款，還說「若不實就吞曲棍球」，時任彰化地檢署的陳隆翔調查後認林未涉案，全案不起訴。

監委高涌誠、蔡崇義去年以陳偵辦曲棍球案件時，疏漏偽造印章、印文、侵占及署押，也未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，致將應沒收、應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以「發還被告」處分命令結案等11項缺失而彈劾，移送職務法庭審理。

但職務法庭認為，陳隆翔在緩起訴處分書未論述協會秘書長李淑惠偽造署押的罪名，不影響緩起訴書認定的犯罪事實，難認有重大違誤，並無違反辦案程序。另監察院以陳隆翔漏為論斷李淑惠未繳銷彰化縣立體育場活動組的圓戳章，並用來製發收據，應成立侵占、盜用公印文，認為陳隆翔辦案有嚴重疏漏；職務法庭認為，圓戳章是否屬於公印、李淑惠是否構成侵占罪嫌，此部分屬法律見解的範疇，不得作為懲戒事由。

職務法庭查無足以證明陳隆翔有認事用法上明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序，或違反檢察官倫理規範，且情節重大的情形，判決陳隆翔不受懲戒。