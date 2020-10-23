保時捷休旅車AB車鑽漏洞 積欠百萬稅款將被拍賣

彰化市一輛黑色保時捷休旅車（第一代Cayenne S）車主，自2016年起，即惡意不繳納車輛所欠的任何稅費，致隔年3月間被註銷，但卻仍繼續違法使用其他車牌繼續行駛，即所謂的AB車，就算被警方查獲，依然故我，經行政執行署彰化分署清查發現，報請警方查扣，經查累計滯欠牌照稅、罰單等稅費達80萬9205元，訂12月25日進行拍賣清償。

行政執行署彰化分署指出，昨天在進行加強執行動產方案時，特別針對彰化及南投轄區內的AB車輛進行查緝，順利在彰化市景宗街附近一棟公寓大廈旁，查封這輛惡意欠費的保時捷休旅車，查獲李姓女車主，而實際車輛使用人是她父親。經清查，使用牌照稅就積欠61萬9405元、燃料費5萬2000元、違規罰單12萬4800元、汽車強制保險費1萬3000元，共80萬9205元，彰化分署訂今年12月25日在彰化地檢署花壇贓物庫，與彰化地檢署查扣的其他贓車進行聯合拍賣。

行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜表示，這輛保時捷休旅車實際使用人並非車主，而車主的名下除這輛車外，並無其他可供執行財產，形成了使用人以他人為欠稅人頭而違法使用車輛，造成使用這輛車所欠稅費，都由難以執行的車主繼續負擔的法律漏洞。

因此，使用這輛車者在車輛牌照被註銷後，仍多次違法掛上其他車牌繼續上路使用（俗稱AB車），即使被警方查獲，仍繼續掛其他車牌使用。彰化分署昨天在執行前，先以車主的地址輸入google map中時，竟然可在地圖顯示的街景圖，看到這輛車的蹤跡。

行政執行署彰化分署表示，這次彰化分署查封該車時，發現使用人仍違法掛其他車牌使用，顯示該車使用人完全無視法令存在。彰化分署當日執行時也立即報警告發，並由彰化縣警局派員到場另行依法開罰，預計未來將被開罰10多萬元。粗估到明年牌照稅開徵後，因為這部車輛所衍生出的滯欠稅費可能高達上百萬元。