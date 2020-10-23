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潤寅超貸472億 千金楊宇晨淚灑法庭：我不該承擔父母的錯

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

潤寅千金楊宇晨（後）淚灑法庭。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
潤寅千金楊宇晨（後）淚灑法庭。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台北地院審理潤寅詐貸472億元案，今天傳喚曾被羈押禁見的潤寅千金楊宇晨出庭。楊宇晨對捲入證交法重罪可能重判，當庭灑淚，稱因為潤寅欠債而被債主追著跑，還因此辦離婚；法官下周將繼續審理同案其餘被告，已訂12月31日上午10點全案宣判。

楊宇晨說，她多年來沒有在父母身上獲得什麼好處，「從來沒有跟父母伸手要錢」，生活花費都是靠自己賺來的；潤寅因經營不善，結束營業前最後一天母親王音之不想欠旗下員工薪資，她於是擠出個人積蓄金援公司周轉。

楊宇晨說，她沒有參與公司營運，潤寅結束那天她看到有銀行的人在公司，她才出手幫忙對應，沒想到會成為一個「工具人」捲入超貸案情；楊女強調，她沒有犯罪，希望法官還她清白，並給她一個安身立命的空間。

有媒體報導楊宇晨「外遇」、「敗金」，楊宇晨說，媒體不實報導害她名譽掃地，因為公司債主找她追債，又導致她的婚姻破裂，後來與前夫辦了離婚手續；潤寅案主要被告是負責人楊文虎、王音之，楊宇晨自認被父母牽連，說「就算父母有錯也不該由我擔！」

王音之的胞弟王振賢也被起訴，今天也出庭作無罪答辯。王振賢稱，他從小幫楊宇晨提便當、牽著楊宇晨的手送她去上學，楊宇晨作為公司擔保人，如今卻要面臨追債、離婚雙重打擊；他說，楊宇晨的父母曾經「跑路」，他只是在盡保護晚輩的責任而已。

詐貸

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