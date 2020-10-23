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非法簽賭金37億匯台案 檢追加起訴股東等8人

中央社 / 嘉義市23日電

博奕大亨蕭姓男子被控經營博奕網站集團，今年4月依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，通緝的集團股東賴姓男子8月到案，以2000萬元交保，檢方偵結，賴男等8名被告遭追加起訴。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，檢方去年8月查獲吳承霖等人涉嫌經營地下匯兌案件（已起訴），發現客戶蕭姓男子等人疑經營博奕網站，不到2年，涉透過地下匯兌，自境外分批匯回賭金新台幣26億4000多萬元，加上以其他方式將賭金匯回國內，合計約有37億3000多萬元。

蔡英俊指出，蕭姓男子等被告於今年4月間被依違反洗錢防制法、違反商業會計法及賭博等罪嫌起訴，因今天發布賴男等8名被告的起訴案件，與前一起的起訴共犯等具有相牽連關係，因此，應追加起訴。

蔡英俊表示，原通緝中的集團股東賴姓男子於8月間到案，檢方認為罪證明確、相關共犯到案，諭令2000萬元交保。

嘉義地檢署今天發布追加起訴書指出，追加起訴包括賴男、劉姓女子、林姓男子等8名被告，分別擔任集團分公司的負責人或會計等職務，均明知網路為不特定人均可瀏覽公共空間，仍意圖營利，共同基於提供賭博場所、聚眾賭博的犯意聯絡。

追加起訴書表示，蕭男、賴男於102年間投資捷豹集團，以經營網路博奕平台為獲利方式，設置管理處作為營運總部，以玩固等公司所經營的九號、大無限彩票、J8彩票作為捷豹博奕平台旗下廳室。

同時以星辰公司負責各廳室在大陸銀行帳戶金流的管理業務，另以聚盈公司作為線上金流轉入、轉出部門，透過第三方支付平台進行金流相關業務，在台灣設置技術、客服及金流部門等營運方式，透過合作分成或抽成方式，經營專業彩票博奕系統平台出租、合營，從中獲取利潤。

賭博 通緝

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