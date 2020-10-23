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收容人家境困難 阿嬤坐輪椅探視讓他感動落淚

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投看守所收容人阿祥因交通過失致死案服刑，因為父親住院，他擔心80歲的祖母和幼子無人照顧。南投看守所了解阿祥家境，今天安排他的伯父帶著祖母到看守所探視，還準備兩個紅包讓阿祥送給祖母和父親盡孝，阿祥相當感動，表示會好好反省，將來努力工作照顧家人。

南投看守所發現阿祥10月入所服刑，情緒不穩定，且有自傷情況，所長于淑華安排教誨師了解阿祥家中狀況。才得知，阿祥和前妻離婚後幼子由他照顧，和父親、祖母住在一起。阿祥家中經濟狀況不好，父親工作受傷，得經常就醫住院，阿祥原本是家中經濟來源，沒想到又因車禍致死得服刑，他擔心祖母、幼子無人照顧，因此情緒不穩定。

南投看守所設法聯繫阿祥父親，讓父子能夠溝通。兩人電話聯繫時，阿祥父親責怪兒子，原本應該要好好生活，減輕家中負擔，卻又不小心釀禍，不僅得入獄服刑，也讓家中情況雪上加霜，阿祥哽咽聽取父親教訓。

阿祥家中情況特殊，南投看守所安排阿祥伯父和祖母今天探視，伯父推著輪子陪祖母進入看守所，但到滿頭白髮的阿嬤，阿祥相當激動。祖母鼓勵阿祥，要乖乖聽話，不要再讓父親操心，阿祥承諾祖母，會配合所方教誨服完刑期，出獄後努力工作，照顧阿嬤和孩子。

看守所也準備兩個紅包，讓阿祥送給祖母和父親略盡孝道，阿祥相當感動。于淑華說，因為阿祥家中經濟困難，已經由社工師和埔里鎮公所關懷阿祥家中狀況，提供補貼幫助阿祥一家度過困境，阿祥也能安心服刑，為重新回到社會做好準備。

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收容人阿祥家境困難，南投看守所今天安排阿祥祖母和伯父探望，阿祥承諾祖母會乖乖服刑，將來好好工作照顧家人。圖／南投看守所提供
收容人阿祥家境困難，南投看守所今天安排阿祥祖母和伯父探望，阿祥承諾祖母會乖乖服刑，將來好好工作照顧家人。圖／南投看守所提供
南投看守所準備紅包讓阿祥送給祖母略進孝心。圖／南投看守所提供
南投看守所準備紅包讓阿祥送給祖母略進孝心。圖／南投看守所提供

阿嬤

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