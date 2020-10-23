精障犯罪者回歸社會 諶立中：建立好的社區矯治制度

衛福部司長諶立中（中）今天參加高雄大學學術研討會，認為建立好的社區矯治制度，才能讓精障犯罪者回歸社會。記者林保光／攝影 對精神障礙犯罪問題，衛福部心理與口腔健康司長諶立中認為，無論處罰、教化或治療，最後如果沒辦法復歸社會，等於「有做但是沒結果」、「是不夠的」。他今天參加高雄大學法學院的學術研討會，說以醫療角度來看，「社區矯治」才是最重要的，建立好的社區矯治制度，才是讓個案回歸社區的重要關鍵。

諶立中表示，現在環境比較民粹，就像精神病患殺人事件被炒得很熱，「炒熱是自我檢討的好機會」，可由事件來討論過去的制度是否夠完善，但過度的討論是有問題的，結果會造成精神病被汙名化。他說，其實這些病人因對環境的不信任，心理是非常害怕的，更不敢向別人說自己有精神病、思覺失調症，這樣的氛圍對病人的治療、去汙名化沒有好處，但如果沒去汙名化，這問題永遠無解。

諶立中說，「免費治療是去汙名化的方法之一」，現在因有健保醫療，個案不會「傾家蕩產」，會願意出來治療，但也不能過度依賴「泛醫療化」，以為醫療可以解決所有的問題。但他搖頭說「醫療是沒辦的」。他說，像藥癮，到現在醫界也還在摸索當中，有方法可治療，但卻無法百分百。

對於精神障礙鑑定部分，諶立中說，一般住院醫生對精障鑑定都受過訓練，但只能應付一般的提供鑑定，「對刑事鑑定就是另外一回事了」；刑事鑑定非常專業，需要專科醫生經過特別訓練，才能接近精確。他說，精神鑑定只是判決的證據力其中的一種，無法以精神鑑定就判生、判死。

諶立中認為，建立好的社區矯治制度，無論是建立「司法精神病院」也好、「司法精神病房」也好，能夠有 「一條龍」矯治，才能是讓個案回歸社區。