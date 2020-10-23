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浮報藥事服務費詐領健保4千元 小兒科醫師繳10萬緩起訴
黃姓小兒科女醫師在新北市新店區某診所擔任負責人，謊報慢性病處方箋病患領藥次數，向健保署浮報點數詐領「藥事服務費」4054元。台北地檢署偵查時，黃女坦承浮報，辯稱是無心之過，檢方認定涉犯詐欺等罪，考量認罪且無前科，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫10萬元。
黃姓女醫師以小兒科專業在Youtube頻道發表影音。健保署告發指出，黃女的診所自2019年3月到今年3月，慢性病處方箋病患領藥出現異常情況，疑似涉嫌詐領健保點數。
健保署對20名領藥病患一一訪談，發現病患經該診所醫師看診開立兩個月的慢性病連續處方箋，依照規定病患每次領藥，診所得申報一次藥事服務費45點。該診所每次提供兩個月的處方藥，卻申報每個月都按時領藥。等於虛報1次藥事服務費點數。
健保署清查發現，20名病患共讓黃女的診所詐領4054元藥事服務費，向北檢告發涉嫌詐欺等罪。檢察官開庭時，黃女坦承浮報點數，辯稱是無心之過，當時考量有些病患住得較遠，為便宜行事，沒注意到因此會產生藥事服務費用。
檢方懷疑黃女浮報行為存有「黑數」，但健保署僅掌握20名病患資料，在查無其他事證之下，檢方考量黃女無前科，一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，以勵自新。
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