煙灰缸藏10公斤K他命 從馬來西亞走私來台

台中市民鄭姓男子、簡姓男子因缺錢，加入跨國走私毒品集團，去年底前往馬來西亞首都吉隆坡，依指示將K毒裝入煙灰缸的中間空管內，以國際郵包寄送回台，經警逮獲取貨的林男，及接應搬貨的鄭、簡，查扣安毒9896公克，台中地院今天依違反毒品危害防制條例等罪將鄭男判刑6年、簡男5年6月、林男5年。

判決書指出，鄭男（38歲）、簡男（39歲）、林男（38歲），受綽號「大哥」萬男、「PETER」徐男（通緝中）的指揮，與馬來西亞籍男子「阿良」等人，組成跨國走私毒品集團。

去年12月12日，由「大哥」先安排急需資金的鄭男、簡男，一同搭機前往馬來西亞，再由「阿良」帶鄭與簡至吉隆坡一處透天厝內，鄭與簡依指示將已分裝小包的K他命裝入212個煙灰缸中間空管內，再放入13個紙箱。

另林男因欠地下錢莊債務，負責接郵包，即可獲得3萬元酬勞，林並提供「阿甫」為接貨人，由「阿良」於去年12月21日以國際郵包寄來台灣，經財政部關務署台中關人員發覺有異，當場拆封檢查，報請檢察官指揮偵辦。