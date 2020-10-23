快訊

美大選終辯民調結果出爐！拜登獲5成3支持又勝川普

賴品妤短時間內接髮變長髮 同僚好奇摸摸

煙灰缸藏10公斤K他命 從馬來西亞走私來台

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民鄭姓男子、簡姓男子因缺錢，加入跨國走私毒品集團，去年底前往馬來西亞首都吉隆坡，依指示將K毒裝入煙灰缸的中間空管內，以國際郵包寄送回台，經警逮獲取貨的林男，及接應搬貨的鄭、簡，查扣安毒9896公克，台中地院今天依違反毒品危害防制條例等罪將鄭男判刑6年、簡男5年6月、林男5年。

判決書指出，鄭男（38歲）、簡男（39歲）、林男（38歲），受綽號「大哥」萬男、「PETER」徐男（通緝中）的指揮，與馬來西亞籍男子「阿良」等人，組成跨國走私毒品集團。

去年12月12日，由「大哥」先安排急需資金的鄭男、簡男，一同搭機前往馬來西亞，再由「阿良」帶鄭與簡至吉隆坡一處透天厝內，鄭與簡依指示將已分裝小包的K他命裝入212個煙灰缸中間空管內，再放入13個紙箱。

另林男因欠地下錢莊債務，負責接郵包，即可獲得3萬元酬勞，林並提供「阿甫」為接貨人，由「阿良」於去年12月21日以國際郵包寄來台灣，經財政部關務署台中關人員發覺有異，當場拆封檢查，報請檢察官指揮偵辦。

至今年元月9日上午，警方在台中市區逮貨出面簽收取貨的林男，及駕車前來接應搬貨的鄭男、簡男，查扣K他命9896公克。

跨國走私毒品集團去年底前往馬來西亞首都吉隆坡，將K毒裝入煙灰缸的中間空管內，以國際郵包寄送回台，經警查扣K毒9896公克。圖／台中地檢署提供
跨國走私毒品集團去年底前往馬來西亞首都吉隆坡，將K毒裝入煙灰缸的中間空管內，以國際郵包寄送回台，經警查扣K毒9896公克。圖／台中地檢署提供

馬來西亞 毒品

延伸閱讀

揭大馬校園暴力事件 黃明志5語言寫劇本

五外逃馬、越台灣籍通緝犯 防疫期間押解回台

走私安毒先驅原料504公斤 毒犯一審判刑3年8月

馬來西亞醫護驚喜送蛋糕慶生 隔離女感動落淚：他們已很累

相關新聞

張綱維資產過戶「2個媽」 難籌8千萬保金恐再羈押

遠東航空公司前董事長張綱維掏空36億元羈押，法官本周一裁定張以8000萬元現金、2000萬元律師人保交保；張綱維只信任親...

思覺失調殺人原判無罪 「不排除詐病」改13年徒刑定讞

蔡姓男子幻想何姓、羅姓婦人對他「碎碎念」，拿起插著鐵釘的木棍往兩人的頭部重擊，何老婦人送醫2個多月後因休克併多重器官衰竭...

精障犯罪擬取消5年監護上限 蔡清祥：監護地點慢慢浮現

法務部長蔡清祥今天上午到高雄大學，出席「醫療科技與法律實務系列」學術研討會，表示對精神障礙者威脅社會安全的監護處分，將把...

浮報藥事服務費詐領健保4千元 小兒科醫師繳10萬緩起訴

黃姓小兒科女醫師在新北市新店區某診所擔任負責人，謊報慢性病處方箋病患領藥次數，向健保署浮報點數詐領「藥事服務費」4054...

煙灰缸藏10公斤K他命 從馬來西亞走私來台

台中市民鄭姓男子、簡姓男子因缺錢，加入跨國走私毒品集團，去年底前往馬來西亞首都吉隆坡，依指示將K毒裝入煙灰缸的中間空管內...

便當被偷還見賊正在吃 男一記重拳竟讓對方成了植物人

台南市吳姓男子去年8月間傍晚到安南區便利超商消費，將裝便當、魚湯的塑膠袋掛在機車上，遭許姓男子偷走，吳觀看監視器後騎車沿...

倒車不慎造成騎士慘死 犯後積極彌補…屏院判處4個月

洪姓男子（46歲）於屏東里港一間鋼鐵公司擔任司機，年初駕駛載鋼筋的大貨車，卻因倒車時未注意後方車輛，撞倒騎著機車行經里港...

台鐵爆官員收回扣 電務處長30萬元交保

台鐵捷運化爆官商勾結弊案。檢調獲報，現任台鐵局電務處長周祖德，被控擔任台北工務段長期間，利用經辦「台鐵捷運化計畫–新豐站...

13年車被偷8次…獸醫詐保露餡

四十七歲陳姓男子被控在十三年間，將名下進口名車投保「失竊險」、「丟車賠車附加險」，再以藏匿及製造假車禍等方式詐領保險金。...

暗夜飆撞 撞車手玩命 詐保4千萬

王姓、許姓男子涉嫌低價收購事故汽車後高額投保，找人撞毀、開落水或謊報失竊申請理賠，兩年多來向十一家保險公司詐保四○○○萬...

台鐵捷運化爆貪汙 4人列被告複訊

現任台鐵局電務處長周祖德，被檢舉擔任台北工務段長期間，利用經辦「台鐵捷運化計畫—新豐站場改建工程」機會，與時任承辦人林昭...

台鐵捷運化爆舞弊 華盛營建負責人送辦

台鐵捷運化爆官商勾結弊案。檢調獲報，現任台鐵局電務處長周祖德，被控擔任台北工務段長期間，利用經辦「台鐵捷運化計畫–新豐站...

熱門新聞

老媽照顧喪偶榮民到92歲等遺產 遺囑「沒正本」一場空

疑變換車道不當 砂石車側翻廢土傾覆壓死轎車女乘客

遭女粉絲控射後不理 「村長」認了屁股有胎記：但很多人看過

不顧女兒大喊不要！狼父強壓猥褻86次 遭判8年

新北中和家樂福旁瓦斯外洩 消防人員封閉4路口找洩漏點

台鐵捷運化爆貪汙弊案 調查局搜索約談電務處長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。