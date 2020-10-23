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思覺失調殺人原判無罪 「不排除詐病」改13年徒刑定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

蔡姓男子幻想何姓、羅姓婦人對他「碎碎念」，拿起插著鐵釘的木棍往兩人的頭部重擊，何老婦人送醫2個多月後因休克併多重器官衰竭而死亡，羅婦則撿回一命。桃園地院認定蔡受思覺失調症影響，無責任能力，判蔡無罪；高等法院則認為蔡犯案時辨識能力未完全喪失，依殺人罪判刑13年，刑後監護5年。最高法院駁回上訴定讞。

蔡（33歲）自國中畢業後，斷斷續續使用毒品，20歲時曾因憂鬱、自殺意念到精神科就診1次，近年來則呈被害妄想、關係妄想、被控制妄想和聽幻覺。2016年8月18日清晨，在桃園福信公園流浪的蔡見何姓（76歲死亡）、羅姓婦人（72歲）路過，拿木棍攻擊。蔡自稱「當時沒想那麼多」，雖然知道在打人，但沒辦法控制，還辯稱「人死掉是因為醫院開刀導致多重器官衰竭」。

當過洗車工的蔡說，感覺旁人常指桑罵槐，罵他垃圾、俗仔。蔡覺得是「被人設局陷害才流浪公園」，也認為路人會瞪他，並認為遭親戚陷害，「我是天道盟，硬要說我是四海幫」。

蔡聲稱，何姓、羅姓婦人沿路一直說他壞話，還認為他是竹聯幫、四海幫，「害死天道盟」，犯了黑道大忌。

桃院請衛福部桃園療養院鑑定蔡的精神狀況，確認蔡確實有幻覺與妄想情形；蔡告訴法官，感覺被附身，好像有一個人拉了他的領子一下，他當時也沒有辦法控制，也覺得很玄，那股力量好像是無形的力量。桃院認為蔡病況嚴重，依刑法第19條規定，不應處罰。

高等法院囑託台大醫院鑑定，報告指蔡犯案當日與犯案前後呈現急性發作，他也是反社會人格疾患。高院認為，蔡2017年3月2日接受桃園療養院鑑定時，因久未接受藥物治療，精神病症明顯較下手時嚴重；台大醫院曾對蔡實施柯氏性格量表鑑定，顯示蔡對外界疑心反應顯著偏強，另實施設計用來偵測個案詐病或偽稱症狀的結構化回報症狀面談，量表呈現有偽稱症狀的傾向，無法排除蔡在檢查中「自我防衛」。

高院認為蔡雖患思覺失調症，但還不到不能辨識行為違法的程度，因此改判為13年徒刑，刑後監護5年。最高法院維持二審見解，駁回上訴定讞。

蔡姓男子幻想何姓、羅姓婦人對他「碎碎念」，拿起插著鐵釘的木棍往兩人的頭部重擊，何老婦人送醫2個多月後因休克併多重器官衰竭而死亡，羅婦則撿回一命。台灣高等法院依殺人罪判蔡13年徒刑，刑後監護5年，最高法院駁回上訴定讞。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
蔡姓男子幻想何姓、羅姓婦人對他「碎碎念」，拿起插著鐵釘的木棍往兩人的頭部重擊，何老婦人送醫2個多月後因休克併多重器官衰竭而死亡，羅婦則撿回一命。台灣高等法院依殺人罪判蔡13年徒刑，刑後監護5年，最高法院駁回上訴定讞。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影

思覺失調症 殺人

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