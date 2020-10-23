倒車不慎造成騎士慘死 犯後積極彌補…屏院判處4個月

洪姓男子（46歲）於屏東里港一間鋼鐵公司擔任司機，年初駕駛載鋼筋的大貨車，卻因倒車時未注意後方車輛，撞倒騎著機車行經里港鐵店路的黃姓男子（46歲），導致黃頭部、胸部多處骨折、撕裂傷出血休克當場死亡。洪當下向警方坦承肇事，警詢後，將他依過失致死送辦。屏東地方法院一審判處洪男處有期徒刑4個月，可易科罰金。

根據判決指出，洪男於鋼鐵公司擔任司機，今年4月8日傍晚6時許，駕駛滿載鋼筋的大貨車，於公司門前倒車時，因未注意後方來車，直接撞倒騎著機車行經里港鐵店路的黃男，導致他當場慘死。

由於洪男駕駛的大貨車載運的鋼筋超出車體3公尺，又未懸掛紅燈或反光標識，明顯有職務上的疏失，警方到場後，也主動向警方坦承肇事，警詢後，將他依過失致死送辦。

屏東地方法院審理期間，院方考量洪男在犯罪未被發覺前，主動向員警自首也願受裁罰，始終坦承犯行，且犯後態度良好，又積極彌補與黃男家屬達成調解。