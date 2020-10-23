衛生紙共用混到DNA才變相姦證據？ 法官不信判她賠人妻

于姓男子性格丕變，妻子起疑，請人調查後發現他外遇。于妻2016年12月到中壢一家汽車旅館抓姦，果真發現丈夫和謝姓女子性交，氣得告謝女相姦罪並求償200萬元。謝女辯稱衛生紙之所以混有她和于的DNA，可能是「共用」，離譜說詞法官不採。高等法院刑事庭今年3月間判謝女3月得易科罰金之刑，民事部分，日前判須賠償50萬元確定。

大法官今年5月29日作出釋字第791號解釋，宣示通姦、相姦罪不符憲法比例原則，立即失效；刑事訴訟法「可單獨對配偶撤告」的但書條文因通姦罪違憲，加上也牴觸憲法平等權，一併失效。

于姓夫妻1999年結婚，育有二子，于妻經營檳榔攤生意。于妻指控，2016年12月17日凌晨接到徵信社人員通知，說丈夫正與一名女子進汽車旅館，她趕到現場等候，等到兩人退房開門，便入內蒐證，蒐集到了床單、床罩、衛生紙等物件，再交給警察扣押。

警詢時，于坦承多次與謝女通姦，他簽下協議書，承諾賠償妻子100萬元、無條件將房產過戶給妻子且清償房貸，換取妻子撤回妨害家庭告訴和求償。

謝女辯稱，當天和于姓男子只是在旅館裡「吃東西、聊天」，沒有性行為，並反指于妻和徵信社人員拿到的證物是擅自侵入住宅所取得之物，無證據能力。謝女說，衛生紙上會混合她和于的DNA可能的原因很多，像是她上廁所或吃東西後，于再使用，或是徵信人員手部前後拾取而汙染。

高等法院認為，刑事局鑑定報告指衛生紙上混有于姓男子的精斑，而于也坦承性交，會用衛生紙是為了個人衛生，衛生紙也不是不易取得之物，難以想像進入要付錢的汽車旅館，還會發生「共用」衛生紙的狀況。