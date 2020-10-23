台鐵爆官員收回扣 電務處長30萬元交保

台鐵電務處長周祖德。記者張宏業／攝影

台鐵捷運化爆官商勾結弊案。檢調獲報，現任台鐵局電務處長周祖德，被控擔任台北工務段長期間，利用經辦「台鐵捷運化計畫–新豐站場改建工程」機會，涉與時任承辦人林昭正勾串，利用「重複計價、創造回扣」的手法，明知工程已有部分完成，卻協助新承包商、華盛營建追加不實預算，浮報5百萬元工程價額，涉及重大貪汙罪，昨天搜索約談15官商到案釐清。

台北地檢署檢察官林俊廷指揮調查局桃園處，前往台鐵局等15處地點搜索，其中周祖德、林昭正、標案監造人盧星宏、華盛營建實際負責人蘇成達等4人列貪汙被告，檢方凌晨命周祖德等4人各以30萬元交保。

華盛營建過去爭議不小，曾因承攬台中鐵路高架捷運化工程，董事長特助蘇曉貞為免工程延宕挨罰，竟教唆黑道擄走交通部鐵改局1名女主管，甚至強拍裸照逼迫離職，案經檢方起訴，蘇女遭判刑2年6月。當時華盛營建強調，綁架案是私人感情問題，與華盛毫無關聯。另聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有，也因與華盛營建合作生技產業有官司興訟。

據調查，2008年4月，「台鐵捷運化計畫–新豐站場改建工程土建部分」，由國恭營造以1億9百萬元得標，周祖德、林昭正利用經辦、決策機會，以國恭營造進度嚴重落後、經催告無法改善為由，單方面終止契約，2009年另規劃第二期工程，重新辦理招標，改由華盛營建以1億元得標工程。