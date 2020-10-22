台南「蘇大媽」被公告不受歡迎 告拱天宮涉誹謗不起訴

台南檢舉達人「蘇大媽」今年6月5日到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮滋事，廟方隔天公告她「永久不受歡迎人物」，蘇女控告廟方公告涉嫌誹謗，苗栗地檢署最近偵結，認定廟方盡到相當查證，主觀是善意為之，處分不起訴。

蘇女6月5日現身在通霄鎮白沙屯拱天宮，她與攤販、圍觀民眾糾紛不斷，警方據報數次到場處理，廟方不堪其擾，管理委員會緊急開會決議，6月6日公告她「永久不受歡迎人物」，指出關於「蘇姓女子」進入本宮各處所辱罵工作人員、志工、信徒，嚴重擾亂白沙屯地方安寧一案，為維聖廟莊嚴與地方安寧，使信徒能安心參拜，禁止該女進入本宮，特此公告。

蘇女認為拱天宮管理委員會公告，涉嫌誹謗、妨害名譽，但檢方調查，蘇女6月5日、6日與拱天宮的信徒、工作人員發生衝突及糾紛，與到場處理員警職務報告相符，且員警6日深夜依警察職權行使法，欲查明她真實身分都不願配合，涉嫌妨害公務遭起訴，繫屬苗栗地方法院審理中。