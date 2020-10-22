捷運化新豐站場標案涉弊！檢調搜索約談 台鐵回應了

台鐵捷運化爆貪汙弊案，檢調獲報，現任台鐵局電務處長周祖德，被控於台鐵局台北工務段長期間，經辦「台鐵捷運化計畫–新豐站場改建工程」期間，涉嫌與承辦人林昭正勾串，先以單方面終止解約方式，讓得標的國恭營造失去標案，再利用重新辦理不實預算書手法，辦理工程重新招標，協助華盛公司得標，利用浮報工程款追加5百萬元預算，涉及貪汙治罪條例。

台北地檢署檢察官林俊廷今天指揮調查局桃園處，前往台鐵局等15處地點搜索，約談周祖德、林昭正、標案監造人盧星宏、華盛實際負責人蘇成達共15人到案，預計深夜移送北檢複訊，不排除強制處分。

對於法務部調查局偵辦「台鐵捷運化計畫-新豐站場改建工程」，台鐵局表示法務部調查局桃園市調處今搜索工程相關文件，並約談相關人員說明案情。台鐵全力配合偵辦，現為檢調偵查階段，一切尊重司法，靜待相關司法程序進行，也期盼儘速釐清事況，毋枉毋縱。

台鐵說，2008年間辦理「台鐵捷運化計畫–新豐站場改建工程土建部分工程」，於同年4月1日由國恭營造有限公司得標承攬，工程進行期間廠商進度嚴重落後達46.25%，經多次催告廠商未獲得改善，爰依契約規定於2009年10月8日終止契約。

台鐵說，另外因廠商進度落後而終止契約，已有政府採購法第101條第1項第10款及12款情事，依規定將該廠商刊登政府採購公報列為拒絕往來廠商，惟廠商不服處置於2009年12月23日向行政院公共工程委員會提出申訴，案經行政院公共工程委員會審議判斷駁回申訴。廠商不服申訴審議結果，提請行政訴訟，亦經台北高等法院2010年10月5日判決台鐵勝訴，全案終止契約程序均符合相關規定。