在台港人僱業者跟拍港青 移民署：將強制出境

李姓在台港人去年委託徵信業者跟拍香港學運人士來台行程。移民署今天表示，因李姓男子涉案，目前遭限制出境，若經通知解除管制，將依法強制出境，且一定時間不得來台。

香港學運人士鍾翰林先前來台時，遭李姓在台港人委託的一統徵信跟拍行程，照片輾轉交由大公報等港媒刊登。

全案由遭跟拍的台灣青年反共救國團理事長楊月清、蘇姓媒體記者提起告訴，台北地檢署檢察官今天處分11名被告不起訴，包括李姓在台港人及其友人，以及一統徵信9名員工。

對此，陸委會發言人邱垂正表示，要請主管機關儘速查處當事人從事不符合居留目的情蒐工作；若情節嚴重，不排除予以撤銷或廢止其居留許可。

移民署指出，李姓男子原在台工作居留，今年4月因雇主終止與其聘僱關係，已廢止其居留許可，但因李男涉僱業者跟拍港青案，目前由司法機關依法管制出境，若司法機關通知解除管制，將依規定強制出境，且管制一定期間不得來台。

移民署強調，外來人士在台應遵守我國法律，如有不法情事，治安機關將依法究處。