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牧師愛抓寶不管會務？ 被解聘竟爆打長老

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣某教會發生陳姓牧師打蔡姓長老糾紛，國小退休校長蔡長老說陳牧師到教會任職後不管會務，平常只忙著抓寶和釣魚，長老們開會投票解聘牧師，牧師卻把他打傷，他已提告傷害；陳牧師則反駁說是蔡長老侵入牧師館才會發生衝突，蔡長老是誣告。

蔡長老投訴媒體表示，62歲的陳牧師到他們教會任職二年多來不管會務，怠忽職守，長老和教友要找他經常找不到人，他常沒在教會，而是去釣魚、抓寶，曾歷經高雄、台南、台中等地的教會，前一個教會也是因不適任問題而離職。

蔡長老說，陳牧師有百萬年薪，卻連去釣魚的車油錢都報公帳詐取教會之財，還私自指派自己女兒繕打周報領取一個月5000元的職工津貼，而且牧師在教友的婚喪喜慶也都收紅白包，這是以前他們的牧師不會做的，因為種種行徑，他們教會多位長老決定投票表決在8月16日解聘陳牧師，但8月28日他到牧師館要找陳牧師開會，陳牧師卻欲阻擋他入內，打掉他的眼鏡，害他鼻子受傷，還勒他脖子害他跌倒，腳也受傷，這些另一位鄭長老都有看到並到警局作證。

不過陳牧師否認打人，表示是蔡長老要擅闖民宅牧師館，牧師娘說這是他們家私人領域，要他們同意才能進來，但蔡長老仍威脅並拍照，二人發生推擠，事後蔡長老四處宣揚被毆。

陳牧師說，毆打事件已進入司法程序，一切真偽，靜候法官裁定，對於是否有詐領教會財務，他說台灣基督長老教會彰化中會已在調查，他不對外說明，但他覺得痛心的是與蔡長老還是在地同屬一脈阿祖的陳與蔡，應彼此稱呼表兄弟，蔡長老卻到處汙衊他的名譽，說牧師詐財散播不實言論。

不過蔡長老則說，汙衊他名譽的是陳牧師，陳牧師至今都還藉由傳道時誹謗他，為了捍衛自己清譽，他才和鄭長老等人站出來，希望彰化中會能處理不適任牧師。

彰化縣某教會發生陳姓牧師打蔡姓長老糾紛，國小退休校長蔡長老說陳牧師到教會任職後不管會務，平常只忙著抓寶和釣魚，長老們開會投票解職牧師，牧師卻把他打傷，他已提告傷害；陳牧師則反駁說是蔡長老侵入牧師館才會發生衝突，蔡長老是誣告。記者林宛諭／攝影
彰化縣某教會發生陳姓牧師打蔡姓長老糾紛，國小退休校長蔡長老說陳牧師到教會任職後不管會務，平常只忙著抓寶和釣魚，長老們開會投票解職牧師，牧師卻把他打傷，他已提告傷害；陳牧師則反駁說是蔡長老侵入牧師館才會發生衝突，蔡長老是誣告。記者林宛諭／攝影

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