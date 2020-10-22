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台鐵捷運化爆貪汙弊案 調查局搜索約談電務處長

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵捷運化爆貪汙弊案。檢調獲報，現任台鐵局電務處長周祖德，被控於台鐵局台北工務段長期間，經辦「台鐵捷運化計畫–新豐站場改建工程」期間，涉嫌與承辦人林昭正勾串，先以單方面終止解約方式，讓得標的國恭營造失去標案，再利用重新辦理不實預算書手法，辦理工程重新招標，協助華盛公司得標，利用浮報工程款追加5百萬元預算，涉及貪汙治罪條例。

台北地檢署檢察官林俊廷今天指揮調查局桃園處，前往台鐵局等15處地點搜索，約談周祖德、林昭正、標案監造人盧星宏、華盛實際負責人蘇成達共15人到案，預計深夜移送北檢複訊，不排除強制處分。

據調查，「台鐵捷運化計畫–新豐站場改建工程」於2008年由國恭營造以1億9百萬元得標，但周祖德、林昭正卻利用經辦獲承辦業務機會，單方面向國恭營造終止契約，2009年另規劃第2期工程，改由華盛公司以1億元得標，涉及官商勾結。

國恭營造當時不滿被終止契約，向法院請求民事履約保證金之訴，高等法院更一審判決台鐵應給付國恭營造494萬餘元。

台鐵 捷運 貪汙

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