派出所外牆砸信號彈 3人判刑6月

嚴姓男子的友人在警局接受訊問，他前往關切被拒於門外，率13人至派出所門口集結，與蔡姓男子用信號彈砸派出所外牆，檢方起訴嚴、蔡和提供信號彈的陳姓男子；台北地院依妨害執行公務罪判3人各有期徒刑6月，得易科罰金18萬。可上訴。

2019年9月24日，嚴的黃姓友人因與鄭姓男子有糾紛，相約台北市松山區「彩虹橋」談判，黃持刀刺傷鄭的臀部後逃逸，員警逮捕黃，帶回松山分局松山派出所偵訊。

幾個小時後，嚴想到派出所關切案情，被警方勸離，嚴於是糾集13名成年人、少年至派出所門口逗留、集結，被警方再次驅趕，檢察官指控，凌晨5點多，嚴和蔡姓男子騎機車拿信號彈朝派出所門口外牆丟擲。

警方發現派出所外牆有被燒灼的痕跡，調閱監視器逮捕嚴、蔡，並追緝提供信號彈的陳姓男子，依放火未遂罪嫌將3人送辦。

檢察官調查認為，信號彈只丟到派出所台階、外牆，並未燃燒，改依公然聚眾施強暴脅迫罪起訴嚴姓男子3人。