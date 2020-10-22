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涉用地下匯兌詐醫師財 醫療保險業務員交保、金主收押

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

從事醫療保險業務的涂姓男子，涉嫌與單姓金主合作，經營兩岸間的地下匯兌，2年多來，經手金額超過數千萬元，但近來疑資金周轉出問題，匯款只進不出，已被多人提告；新北檢調昨兵分多路帶回涂、單2人，訊後向法院聲請羈押禁見，法院裁定涂70萬元、單200萬元交保，但單男最後因覓保無著改裁收押禁見。

據了解，涂姓男子從事醫療保險業務，與不少醫師熟識，而部分醫師因為赴陸經營診所，有將資金匯回台灣的需求，所以找單姓金主合作，提供人民幣換新台幣的匯兌服務，並設計「零存整付」存匯方案，拓展客源及擴充手中能運用的資金。

檢調初估，涂、金2人經手的地下匯兌金額超過數千萬元，但實際不法所得和被害人數還需要從帳本資料精算釐清。

調查人員透露，涂男近期還有在收人民幣，但未依約定時間將新台幣匯到客人戶頭，因此除了違反銀行法之外，也被控詐欺取財，但他說法避重就輕，僅稱資金一時周轉不來，金錢流向則有待進一步追查。

新北地檢署訊後認定涂、單2人涉犯銀行法和詐欺取財罪，有勾串、逃亡之虞，向法院聲押禁見，單男因為遲遲籌不出保釋金，最後改裁定收押禁見。

新北檢調昨兵分多路帶回涂、單2人，訊後向法院聲請羈押禁見，法院裁定涂70萬元、單200萬元交保，但單男最後因覓保無著改裁收押禁見。示意圖／本報資料照片
新北檢調昨兵分多路帶回涂、單2人，訊後向法院聲請羈押禁見，法院裁定涂70萬元、單200萬元交保，但單男最後因覓保無著改裁收押禁見。示意圖／本報資料照片

新北 人民幣 詐欺

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