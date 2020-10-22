獸醫「假失竊真詐保」 謊報名車失竊詐780萬元遭起訴

新竹一名陳姓獸醫（47歲）被控自2006年起到2019年間，將名下進口名車投保「失竊險」、「丟車賠車附加險」，再以藏匿及製造假車禍等方式詐領保險金。台北地檢署認定他詐保8次，3次得逞共獲賠780萬多元，今依詐欺等罪將他起訴。

檢警調查，陳男曾任職新竹市動物保護及防疫所，目前無業。他購買多輛進口名車，向保險公司投保高額「失竊險」、「丟車賠車附加險」，把車停放新竹市住處旁機械停車場，或苗栗縣老家農舍鐵捲門內，謊報失竊詐領保險金，事後懸掛偽造車牌躲避查緝。

2006年起詐保8件，其中得手3件，其餘因警方找回車輛而未得逞。檢方調查，陳男在2006年首度將一輛福特ESCAPE休旅車報案失竊，兩度失而復得後，第三次在2008年報竊未尋獲，獲得保險理賠。

陳男以前女友名義購買奧迪A6，前女友不肯配合出面申請理賠，陳男只好將車過戶到自己名下。陳男在2013年10月在台中報案A6失竊，警方隨即在他的苗栗老家尋獲，隔月又報案A6失竊，半年後自己尋回失車。

陳男又找來廖姓友人充當另一輛奧迪A6的所有權人，2014、2016、2019年，接連報案2次奧迪A6、1次奧迪S6失竊，申請保險公司理賠獲准，由廖男請領失竊險。其中S6跑車被他自己開回苗栗老家藏匿。

檢方查出，陳男除了造假失竊，還將何姓妻子（40歲）的奧迪A4過戶到廖男名下，何女與廖男一起製造假車禍，開車互撞獲理賠2萬6000元保險金。由於多次申請理賠，保險公司去年底起疑報案。

北檢主任檢察官黃珮瑜今年3月指揮刑事局至新竹拘提陳男、傳喚何女到案，並搜索查扣被藏匿的奧迪A6、S6、保時捷凱燕，另查到一把改造手槍和5顆子彈。檢方向法院聲押陳男獲准，何女獲請回。