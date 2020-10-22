快訊

照顧喪偶榮民到92歲等遺產 摯友少這東西「遺囑變廢紙」

疑變換車道不當 砂石車側翻廢土傾覆壓死轎車女乘客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獸醫「假失竊真詐保」 謊報名車失竊詐780萬元遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新竹一名陳姓獸醫（47歲）被控自2006年起到2019年間，將名下進口名車投保「失竊險」、「丟車賠車附加險」，再以藏匿及製造假車禍等方式詐領保險金。台北地檢署認定他詐保8次，3次得逞共獲賠780萬多元，今依詐欺等罪將他起訴。

檢警調查，陳男曾任職新竹市動物保護及防疫所，目前無業。他購買多輛進口名車，向保險公司投保高額「失竊險」、「丟車賠車附加險」，把車停放新竹市住處旁機械停車場，或苗栗縣老家農舍鐵捲門內，謊報失竊詐領保險金，事後懸掛偽造車牌躲避查緝。

2006年起詐保8件，其中得手3件，其餘因警方找回車輛而未得逞。檢方調查，陳男在2006年首度將一輛福特ESCAPE休旅車報案失竊，兩度失而復得後，第三次在2008年報竊未尋獲，獲得保險理賠。

陳男以前女友名義購買奧迪A6，前女友不肯配合出面申請理賠，陳男只好將車過戶到自己名下。陳男在2013年10月在台中報案A6失竊，警方隨即在他的苗栗老家尋獲，隔月又報案A6失竊，半年後自己尋回失車。

陳男又找來廖姓友人充當另一輛奧迪A6的所有權人，2014、2016、2019年，接連報案2次奧迪A6、1次奧迪S6失竊，申請保險公司理賠獲准，由廖男請領失竊險。其中S6跑車被他自己開回苗栗老家藏匿。

檢方查出，陳男除了造假失竊，還將何姓妻子（40歲）的奧迪A4過戶到廖男名下，何女與廖男一起製造假車禍，開車互撞獲理賠2萬6000元保險金。由於多次申請理賠，保險公司去年底起疑報案。

北檢主任檢察官黃珮瑜今年3月指揮刑事局至新竹拘提陳男、傳喚何女到案，並搜索查扣被藏匿的奧迪A6、S6、保時捷凱燕，另查到一把改造手槍和5顆子彈。檢方向法院聲押陳男獲准，何女獲請回。

陳男否認詐保，稱忘記或找回車輛時來不及告知保險公司，槍彈是友人寄放。陳男擔心愛車被拍賣，繳回700多萬元「贖回」車子。檢方調查後，認定陳男詐保3次，犯罪所得780萬多元，今依詐欺、偽造文書、違反槍砲彈藥管制條例等罪將他起訴。

新竹一名陳姓獸醫（47歲）被控自2006年起到2019年間，將名下進口名車投保「失竊險」、「丟車賠車附加險」，再以藏匿及製造假車禍等方式詐領保險金。台北地檢署認定他詐保8次，3次得逞共獲賠780萬多元，今依詐欺等罪將他起訴。圖／本報資料照
新竹一名陳姓獸醫（47歲）被控自2006年起到2019年間，將名下進口名車投保「失竊險」、「丟車賠車附加險」，再以藏匿及製造假車禍等方式詐領保險金。台北地檢署認定他詐保8次，3次得逞共獲賠780萬多元，今依詐欺等罪將他起訴。圖／本報資料照

保險 奧迪 新竹

延伸閱讀

保單委託外製恐洩個資 立委要求保密SOP

保險公司接軌IFRS費用 保險局試算每家約3~6億元

颱風、歉收、禽流感 農業保險4年來理賠2.87億

一期水稻「空包彈」 收穫保險啟動理賠逾1億元

相關新聞

老媽照顧喪偶榮民到92歲等遺產 遺囑「沒正本」一場空

王姓老榮民喪偶，好友的朱姓妻子照顧晚年，王92歲過世，留下台北市八德路房地和150萬元遺產。朱婦兒子、甘姓義子主張王12...

警兒性侵案縣府發函刪違法留言 南投縣長林明溱臉書遭網友「進攻」

南投草屯警察兒涉性侵案，南投縣府依法行政函請各網路公司移除網友違法留言，以免觸犯兒少法，但此舉卻引發網友不滿，就連南投縣...

涉用地下匯兌詐醫師財 醫療保險業務員交保、金主收押

從事醫療保險業務的涂姓男子，涉嫌與單姓金主合作，經營兩岸間的地下匯兌，2年多來，經手金額超過數千萬元，但近來疑資金周轉出...

獸醫「假失竊真詐保」 謊報名車失竊詐780萬元遭起訴

新竹一名陳姓獸醫（47歲）被控自2006年起到2019年間，將名下進口名車投保「失竊險」、「丟車賠車附加險」，再以藏匿及...

台南勝利路住商大樓火警 花店電線短路業者被判58日

台南市東區勝利路連棟住商大樓2年前6月5日凌晨傳出火警，火勢疑從外面騎樓往屋內延燒，雄雄火勢一發不拾，波及5棟建物，警消...

張綱維一億元具保停押尚未辦理 北院訂26日開庭

遠東航空公司董事長張綱維19日獲裁定一億元交保停押，台北地院今天指出，截至中午為止尚未辦保，考量張綱維羈押期限29日屆滿...

酒駕被攔查他竟罵警員「生孩子沒屁眼」 法院判處拘役

李姓男子今年8月9日晚間6點酒後騎車，行經嘉義縣中埔鄉和睦村台18線與大義路口被警方攔查，王姓警員測出他酒測值達每公升0...

泰女來台賣淫2天接客23次 自曝：下一站打算去韓國

桃園許姓女子經營私娼寮雇用陳姓男子幫忙攬客，透過人蛇集團找來2名泰國籍小姐讓她們2天內各接客10次、23次，有小姐對外求...

未經授權使用「鍋具女王」菲姐照片 前男友公司應賠6百萬

「鍋具女王」菲姐（甘玉惠）指控前男友丁洋機所有的冠彣公司，未經同意擅用其肖像行銷獲利，求償1000萬元。台北地院認為冠彣...

酒駕闖紅燈吊照2年認「過重」法官打臉「很危險」照罰

林姓男子駕駛大貨車闖越紅燈，被警方攔查後發現帶有酒氣，酒測值達0.16，被警方開出3.3萬元罰單，並吊扣駕照2年，林男不...

台南維冠受災戶向市府提國賠2.7億 法官追究誰來把關？

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，劉姓受災戶等29人對市府及工務局提國家賠償，求償2.7億元...

記者見港獨青年「被偷拍上頭版」 檢批徵信社為貪圖小利為虎作倀

自由時報政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清，去年初與港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林、洪英棠與洪心弦在台...

熱門新聞

妙齡女醉躺公廁警助返家 留紙條「心情不好可來找我」

殯葬業者搶佔桃園市場 100萬買凶槍手大溪老街連轟10槍

3個月後出現行車記錄影像 網友熱議汽車駕駛該不該賠

新北中和家樂福旁瓦斯外洩 消防人員封閉4路口找洩漏點

高雄警方抓捕涉案男 男子飲彈送醫急救

已非黑道急救站 送錯醫 枉送命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。