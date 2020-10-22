老媽照顧喪偶榮民到92歲等遺產 遺囑「沒正本」一場空

王姓老榮民喪偶，好友的朱姓妻子照顧晚年，王92歲過世，留下台北市八德路房地和150萬元遺產。朱婦兒子、甘姓義子主張王12年前曾自書遺囑，要將房地留給他，但退輔會台北市榮民服務處認為王只拿得出影本，且遺囑還分別使用正體字與異體字，拒絕不動產所有權移轉登記。甘提告，台北地院判敗訴，他上訴高等法院，高院仍駁回。

王姓榮民是江蘇省興化市人，隨國民政府遷台，婚後無子女，他和甘姓一家人感情好；2008年4月王妻先走一步，那時王已85歲、行動不便，便請朱姓婦人照顧他起居。朱婦說，她24小時照顧王，就是講好王百年之後會把房子送給她。

甘姓義子表示，王2008年6月6日自書遺囑，表示要讓他繼承房地，王2011年7月因病入院，同年8月27日由王的張姓表弟、表侄、李姓侄子和他母親在咖啡店開會，宣讀這份遺囑並交給在場人傳閱，指定李為遺囑執行人。甘說，不料遺囑原本竟然遺失，因王2016年死後無繼承人，台北市榮民服務處依兩岸人民關係條例規定任遺產管理人，他兩度持遺囑影本向服務處表示要「接受遺贈」都遭拒。

為此，甘認為李是為請求聘用看護費用、監護人報酬而藏匿遺囑原本，還告發李背信罪嫌，但台北地檢署處分不起訴。

北市榮民服務處表示，甘姓男子未提出正本，難以單憑影本就認為這遺囑是真的，況且遺囑前後2頁關於房地的歸屬有矛盾，遺囑附表頁也沒有寫年、月、日和蓋用騎縫章，不符自書遺囑法定要件。遺囑中，還出現王姓榮民用「親筆」和「親笔」正、異體字，且用印位置不同，應非同一時間書寫。

高等法院認為，甘姓男子提出的遺囑是彩色影本，遺囑是否可信就有問題；甘提不出原本，又不能舉證這份遺囑在王姓榮民死亡時仍存在生效，甘的主張有疑問。

李姓侄子證稱，2011年間，王曾叫他過去、給他看「影本」，說若他生病，可以依照這份遺囑執行，他只有拿到彩色影本，不知道正本在哪裡。