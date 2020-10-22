快訊

照顧喪偶榮民到92歲等遺產 摯友少這東西「遺囑變廢紙」

疑變換車道不當 砂石車側翻廢土傾覆壓死轎車女乘客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老媽照顧喪偶榮民到92歲等遺產 遺囑「沒正本」一場空

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

王姓老榮民喪偶，好友的朱姓妻子照顧晚年，王92歲過世，留下台北市八德路房地和150萬元遺產。朱婦兒子、甘姓義子主張王12年前曾自書遺囑，要將房地留給他，但退輔會台北市榮民服務處認為王只拿得出影本，且遺囑還分別使用正體字與異體字，拒絕不動產所有權移轉登記。甘提告，台北地院判敗訴，他上訴高等法院，高院仍駁回。

王姓榮民是江蘇省興化市人，隨國民政府遷台，婚後無子女，他和甘姓一家人感情好；2008年4月王妻先走一步，那時王已85歲、行動不便，便請朱姓婦人照顧他起居。朱婦說，她24小時照顧王，就是講好王百年之後會把房子送給她。

甘姓義子表示，王2008年6月6日自書遺囑，表示要讓他繼承房地，王2011年7月因病入院，同年8月27日由王的張姓表弟、表侄、李姓侄子和他母親在咖啡店開會，宣讀這份遺囑並交給在場人傳閱，指定李為遺囑執行人。甘說，不料遺囑原本竟然遺失，因王2016年死後無繼承人，台北市榮民服務處依兩岸人民關係條例規定任遺產管理人，他兩度持遺囑影本向服務處表示要「接受遺贈」都遭拒。

為此，甘認為李是為請求聘用看護費用、監護人報酬而藏匿遺囑原本，還告發李背信罪嫌，但台北地檢署處分不起訴。

北市榮民服務處表示，甘姓男子未提出正本，難以單憑影本就認為這遺囑是真的，況且遺囑前後2頁關於房地的歸屬有矛盾，遺囑附表頁也沒有寫年、月、日和蓋用騎縫章，不符自書遺囑法定要件。遺囑中，還出現王姓榮民用「親筆」和「親笔」正、異體字，且用印位置不同，應非同一時間書寫。

高等法院認為，甘姓男子提出的遺囑是彩色影本，遺囑是否可信就有問題；甘提不出原本，又不能舉證這份遺囑在王姓榮民死亡時仍存在生效，甘的主張有疑問。

李姓侄子證稱，2011年間，王曾叫他過去、給他看「影本」，說若他生病，可以依照這份遺囑執行，他只有拿到彩色影本，不知道正本在哪裡。

高院認為，依朱姓婦人的說法，王姓榮民死後是要把房產送給她，而不是她兒子，這也證明王未對甘有以死亡為原因贈與房地要約，甘無從就不存在的要約為承諾而達成意思表示合致可言。甘要求台北市榮民服務處移轉房地，高院認為無理由，駁回上訴。

王姓老榮民喪偶，好友的朱姓妻子照顧晚年，王92歲過世，留下台北市八德路房地和150萬元遺產。朱婦兒子、甘姓義子主張王12年前曾自書遺囑，要將房地留給他，但卻提不出遺囑原本，甘提不動產所有權移轉登記訴訟，一、二審接連敗訴。示意圖／ingimage
王姓老榮民喪偶，好友的朱姓妻子照顧晚年，王92歲過世，留下台北市八德路房地和150萬元遺產。朱婦兒子、甘姓義子主張王12年前曾自書遺囑，要將房地留給他，但卻提不出遺囑原本，甘提不動產所有權移轉登記訴訟，一、二審接連敗訴。示意圖／ingimage

榮民 北市 遺產

延伸閱讀

尋短當天被約談！湖北高院副院長自殺 網上熱議「有隱情」

高雄旗山「大陳義胞」不孤單 後備中心送愛送物資

安排國內賞櫻 武陵農場提早公告明年櫻花季疏運管制期

101歲人瑞分享長壽秘訣 每天起床喝溫開水再散步1小時

相關新聞

老媽照顧喪偶榮民到92歲等遺產 遺囑「沒正本」一場空

王姓老榮民喪偶，好友的朱姓妻子照顧晚年，王92歲過世，留下台北市八德路房地和150萬元遺產。朱婦兒子、甘姓義子主張王12...

警兒性侵案縣府發函刪違法留言 南投縣長林明溱臉書遭網友「進攻」

南投草屯警察兒涉性侵案，南投縣府依法行政函請各網路公司移除網友違法留言，以免觸犯兒少法，但此舉卻引發網友不滿，就連南投縣...

涉用地下匯兌詐醫師財 醫療保險業務員交保、金主收押

從事醫療保險業務的涂姓男子，涉嫌與單姓金主合作，經營兩岸間的地下匯兌，2年多來，經手金額超過數千萬元，但近來疑資金周轉出...

獸醫「假失竊真詐保」 謊報名車失竊詐780萬元遭起訴

新竹一名陳姓獸醫（47歲）被控自2006年起到2019年間，將名下進口名車投保「失竊險」、「丟車賠車附加險」，再以藏匿及...

台南勝利路住商大樓火警 花店電線短路業者被判58日

台南市東區勝利路連棟住商大樓2年前6月5日凌晨傳出火警，火勢疑從外面騎樓往屋內延燒，雄雄火勢一發不拾，波及5棟建物，警消...

張綱維一億元具保停押尚未辦理 北院訂26日開庭

遠東航空公司董事長張綱維19日獲裁定一億元交保停押，台北地院今天指出，截至中午為止尚未辦保，考量張綱維羈押期限29日屆滿...

酒駕被攔查他竟罵警員「生孩子沒屁眼」 法院判處拘役

李姓男子今年8月9日晚間6點酒後騎車，行經嘉義縣中埔鄉和睦村台18線與大義路口被警方攔查，王姓警員測出他酒測值達每公升0...

泰女來台賣淫2天接客23次 自曝：下一站打算去韓國

桃園許姓女子經營私娼寮雇用陳姓男子幫忙攬客，透過人蛇集團找來2名泰國籍小姐讓她們2天內各接客10次、23次，有小姐對外求...

未經授權使用「鍋具女王」菲姐照片 前男友公司應賠6百萬

「鍋具女王」菲姐（甘玉惠）指控前男友丁洋機所有的冠彣公司，未經同意擅用其肖像行銷獲利，求償1000萬元。台北地院認為冠彣...

酒駕闖紅燈吊照2年認「過重」法官打臉「很危險」照罰

林姓男子駕駛大貨車闖越紅燈，被警方攔查後發現帶有酒氣，酒測值達0.16，被警方開出3.3萬元罰單，並吊扣駕照2年，林男不...

台南維冠受災戶向市府提國賠2.7億 法官追究誰來把關？

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，劉姓受災戶等29人對市府及工務局提國家賠償，求償2.7億元...

記者見港獨青年「被偷拍上頭版」 檢批徵信社為貪圖小利為虎作倀

自由時報政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清，去年初與港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林、洪英棠與洪心弦在台...

熱門新聞

妙齡女醉躺公廁警助返家 留紙條「心情不好可來找我」

殯葬業者搶佔桃園市場 100萬買凶槍手大溪老街連轟10槍

3個月後出現行車記錄影像 網友熱議汽車駕駛該不該賠

新北中和家樂福旁瓦斯外洩 消防人員封閉4路口找洩漏點

高雄警方抓捕涉案男 男子飲彈送醫急救

已非黑道急救站 送錯醫 枉送命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。