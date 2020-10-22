張綱維一億元具保停押尚未辦理 北院訂26日開庭

遠東航空公司董事長張綱維。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

遠東航空公司董事長張綱維19日獲裁定一億元交保停押，台北地院今天指出，截至中午為止尚未辦保，考量張綱維羈押期限29日屆滿，法官訂於26日提訊開庭，調查有無繼續羈押必要。

張綱維聲請具保停押，台北地方法院19日裁准以新台幣一億元交保，其中須提出現金8000萬元，以及他的辯護人劉煌基提出2000萬元的保證書後，就可以停止羈押，交保期間須限制住居、限制出境、出海，以及每天前往派出所報到。

劉煌基之前表示，積極籌款覓保中，須待籌足才會前往台北地院辦保。

全案緣於，台北地檢署7月底認定張綱維涉侵占遠航公司13億餘元，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司逾22億元本息移轉給遠航等，依違反證交法、民用航空法等罪起訴張綱維，並求處重刑。案件移審後，北院裁定羈押。