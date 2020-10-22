酒駕被攔查他竟罵警員「生孩子沒屁眼」 法院判處拘役

李姓男子今年8月9日晚間6點酒後騎車，行經嘉義縣中埔鄉和睦村台18線與大義路口被警方攔查，王姓警員測出他酒測值達每公升0.19毫克，他竟對王員辱罵「你那樣生孩子會沒屁眼啦」，被警方送辦，王員不願和解，檢察官聲請簡易判決處刑，嘉義地院今依侮辱公務員罪，判處拘役30日，得易科罰金。

判決指出，當時警員見他沒有戴妥安全帽攔查，警員因李男酒測開罰單時，他得知自己酒測值超過0.15毫克，違反道路交通管理處罰條例，面臨1萬5千元以上9萬元以下罰鍰和吊銷駕照一至二年，心生不滿，當場以不堪字眼和髒話辱罵警員，警方出示密錄器光碟佐證。

法官審酌，王不思理性方式處理，反而以粗鄙方式辱罵，損及公務員執行職務尊嚴，危害國家公務執行，雖然王男坦承犯行，自陳國小畢業，家境小康等，但警員無調解意願，未能達成和解，因此判處拘役30日，可上訴。