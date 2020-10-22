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北市警抄2賭場逮50人 四海幫前堂主也在其中

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方今天兵分二路掃蕩萬華區兩處賭場，帶回現場負責人、員工及賭客共50人，其中還包含四海幫馬姓前堂主，另查扣賭資，抽頭金85萬餘元，詢後分別依社會秩序維護法、賭博罪嫌送辦。

警方調查，轄內貴陽街、華西街各有一處民宅內，近月有「天九牌」、「推筒子」流動職業賭場出現，經數日蒐證，今天凌晨2時許兵分二路執行搜索。

警方於華西街上的推筒子賭場內查獲51歲蔡姓現場負責人、2名員工及27名賭客，查扣賭資43萬餘元、抽頭金5萬2千餘元；另在貴陽街上的天九牌賭場中，警方查獲24歲林姓負責人、3名員工及16名賭客，查扣賭資10萬1千餘元、抽頭金27萬餘元。

其中，有5名賭客是居住在新北市的陸配、越配，特別跑到華西街來推筒子，四海幫馬姓前堂主也在貴陽街賭場內行賭，全數被警方帶返偵辦。

據了解，56歲的馬男曾涉恐嚇、妨害自由、組織犯罪等，因參與多起土地開發糾紛被列為治平對象；2015年底在新北市三重區與人發稱肢體衝突，警方到場時，他還繼續朝對方揮拳，隨後被員警壓制在地，他又反控警方執法過當，當時警方強調一切依法行政，未料今天又因涉賭被帶回警局偵辦。

警方表示，今晨於2處賭場帶回50人，詢後已將現場負責人、員工等7人依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，其餘43名賭客，也依社會秩序維護法裁罰。為加強維護社會治安，有效打擊黑道幫派，截斷賭場地下金流，防範賭博引發討債糾紛，警方將持續針對影響社會治安的職業賭場加強查緝，讓市民得以安居。

警方於華西街上的推筒子賭場內查扣賭資43萬餘元、抽頭金5萬2千餘元。記者李隆揆／翻攝
警方於華西街上的推筒子賭場內查扣賭資43萬餘元、抽頭金5萬2千餘元。記者李隆揆／翻攝
警方在貴陽街上的天九牌賭場中，警方查獲24歲林姓負責人、3名員工及16名賭客。記者李隆揆／翻攝
警方在貴陽街上的天九牌賭場中，警方查獲24歲林姓負責人、3名員工及16名賭客。記者李隆揆／翻攝
警方在貴陽街上的天九牌賭場中，警方查獲24歲林姓負責人、3名員工及16名賭客。記者李隆揆／翻攝
警方在貴陽街上的天九牌賭場中，警方查獲24歲林姓負責人、3名員工及16名賭客。記者李隆揆／翻攝

賭場 賭博

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