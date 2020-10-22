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泰女來台賣淫2天接客23次 自曝：下一站打算去韓國

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園許姓女子經營私娼寮雇用陳姓男子幫忙攬客，透過人蛇集團找來2名泰國籍小姐讓她們2天內各接客10次、23次，有小姐對外求救曝光，檢方依人口販運罪嫌起訴，但審理時小姐翻供稱「是自願來台賣淫，下一站還要去韓國」，法院變更起訴法條改依圖利容留性交罪各判許、陳10月、6月。

起訴指出，許女（57歲）、陳男（58歲）和人蛇集團合作，去年11月17日招募2名小姐到桃園1處私娼寮，利用她們剛來台語言不通，也沒有親友難以求救等脆弱處境，規定只能待在房間不准外出，還要和25名男客性交易

檢方認為，2人以每次1500元至2300元價格，命2名小姐和男客完成10次、23次性交易，還恫嚇擅自跑掉就會被警方抓走；1名小姐說，來台本來要當看護，被仲介到私娼寮「直到替第1個客人戴上保險套時才知道要做性交易」，檢方偵結依違反人口販運防制條例起訴許女、陳男。

小姐供稱，原以觀光名義來台賣淫，每次1500元自己僅拿到800元，9天內已經和23名男客完成交易；另名小姐說，許女、陳男每天都會來私娼寮，各自帶客進來挑小姐，結束後客人也會把錢給他們。

但法院審理發現，有小姐原在警詢說，當初在泰國境內被人蛇集團招攬來台賣淫，但偵查中改稱，來台目的就是要性交易，是自己自願的，私娼寮房間內沒上鎖，內部沒有監視器；法院認為，女子自願來台性交易，可用手機對外聯繫，難認許、陳有用監控方式逼他賣淫。

此外，該小姐11月17日性交易後，還繼續和集團討論30日要改飛往韓國繼續性交易，另名小姐也說，因自己是失聯移工身分怕被抓才留在私娼寮，後來不想繼續賣淫才求救，可見她們並未被逼迫，檢方雖依法人口販運罪嫌起訴，變更起訴法條改以圖利容留性交罪判刑。

法院審酌，許、陳不思正當方式取財，竟經營私娼寮媒介外籍小姐性交易，危害社會善良風俗，更有損台灣的國際形象，依2個圖利容留性交罪判各判陳男3月、3月，應執行4月，判許女6月、6月，應執行10月，均得易科罰金。

許女和陳男經營私娼寮，仲介泰國小姐來台賣淫2天接客23次，法院依圖利容留性交罪各判許、陳10月、6月。示意圖／ingimage
許女和陳男經營私娼寮，仲介泰國小姐來台賣淫2天接客23次，法院依圖利容留性交罪各判許、陳10月、6月。示意圖／ingimage

性交易 賣淫 人蛇集團

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