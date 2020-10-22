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酒駕闖紅燈吊照2年認「過重」法官打臉「很危險」照罰

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

林姓男子駕駛大貨車闖越紅燈，被警方攔查後發現帶有酒氣，酒測值達0.16，被警方開出3.3萬元罰單，並吊扣駕照2年，林男不服認為裁罰「過重」，違反比例原則，提告撤銷處分，但宜蘭地方法院法官調閱員警密錄器，認為林男駕駛大貨車在尖峰時間闖紅燈，事後酒測值超標，已經嚴重危害車輛安全，交通員警開罰於法有據，判林男敗訴。

今年4月1日上午8時41分許，林男駕駛聯結車行經新北市板橋區四川路、南雅南路口，不顧前方路口已亮紅燈，反而加速穿越路口，員警發現後上前攔查，發現林男散發酒味，追問之下林才坦承「有喝一罐保力達」。

警方事後提供瓶裝水讓林男漱口，經酒測後酒測值每公升達0.16毫克，超過法定的0.15標準，依據違反「道路交通管理處罰條例」，開出3.3萬元罰單，吊扣駕照2年並要上交通安全講習。

但林男不服提出行政訴訟，主張他僅超標0.1毫克，員警卻不論酒精濃度超標多寡，僅依裁罰基準表，一律依最高期限吊扣駕照2年，處份明顯過重，已經違反比例原則，因此原處分應撤銷。

地院根據員警提供的密錄器畫面，認為警方從攔查闖紅燈到實施酒測的過程，都合乎現行規定，且再支援警力到達前，警方還好意提供杯水漱口，舉發程序並無不當。

地院法官認為，林男酒測值為每公升0.16毫克，但起因是先闖紅燈而遭員警攔查，且當時路口還是尖峰時間，車流量大，林男還是駕駛體積龐大、易有死角的大型拖車，行為已經嚴重危害往來車輛安全，警方裁罰也是依據道交裁罰基準表開罰，吊扣駕照2年並無違誤，因此駁回林男告訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男認為警方酒駕裁罰過重提行政訴訟，但被法官打臉，圖為警方攔檢示意圖。記者張議晨／翻攝
林男認為警方酒駕裁罰過重提行政訴訟，但被法官打臉，圖為警方攔檢示意圖。記者張議晨／翻攝

酒測 駕照 超標

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