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台南維冠受災戶向市府提國賠2.7億 法官追究誰來把關？
台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，劉姓受災戶等29人對市府及工務局提國家賠償，求償2.7億元，台南地院上午開庭，法官詢及建築法第13條當中所指「專業工業技師」是否為結構技師？市府方面認並不明確，法官直呼「匪夷所思」，經調閱台北市府及省建設廳80年間公文，這才改稱應是結構技師。法官認對建築法13條癥點尚未釐清，將再庭審理。
維冠大樓建案適用1984年的建築法第13條「本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶任。」。
然而，這起國賠案針對市府及工務局有無責任，法官多次開庭，對當初市府公務員為何採抽驗，而非全面查驗，以及為何未依建築法13條規範貫徹執行，依據何在？多所質疑。上午再次針對建築法第13條當中所指「專業工業技師」是否為結構技師？法官反問，1991至1994年間，全國各縣市到底有哪個縣市依建築法第13條第1項但書來貫徹執行。
法官出示原告所提卷證，找出台北市、省建設廳兩份公文，提及相關內容，市府方面辯護人表示，依公文來看，應該指的是結構技師。辯護人指出，建築法適用全國各地，各地結構技師人數不同，當時台南結構技師應不如都會型縣市，也因此1995年才有技師簽證配套規則出現。
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