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記者見港獨青年「被偷拍上頭版」 檢批徵信社為貪圖小利為虎作倀

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

自由時報政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清，去年初與港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林、洪英棠與洪心弦在台碰面，卻被偷拍放上香港「文匯報」、「大公報」頭版稱兩人暗會總統蔡英文「密使」。兩人不滿私人行程曝光，提告妨害秘密。台北地檢署查出偷拍者是一統徵信社，照片都在公開場所，不屬「非公開活動」，今不起訴徵信社員工等11人。

去年1月14日，香港大陸官媒「文匯報」以頭版報導「『學動』三成員鬼祟赴台 見『獨』人找『獨』書領『獨』旗」，刊登鍾翰林、洪英棠與洪心弦訪台5日與蘇、楊女碰面。

1月16日，香港大陸官媒「大公報」也以頭版報導「蔡密使見『學動』授『獨』計」，描述3名港獨人士15日上午11點抵達總統府旁的國史館，陪同的是香港政治評論家楊月清。偷拍畫面並指稱蘇永耀是「密使」、「神秘男子」。

內容提及，「大公報」直擊楊月清帶同三個『獨青』，在『總統府』旁『國史館』與一名神秘男子會面長達一個半小時。該男子在會面後手持一批『獨書』，施施然步行到對面的『總統府』辦公室，驅公務車揚長而去。」

事後，自由時報專訪蘇永耀表示，相約3人在國史館當面採訪，評論家林保華妻子楊月清作陪，豈料遭中媒偷拍誣指為「『蔡密使』授獨計」，令人啼笑皆非，這也顯見中港情治人員登堂入室、無孔不入，已是台灣國安之危，自由民主之危。

楊月清則在臉書上發文：「笑死人，見媒體，又關蔡總統什麼事？」蘇、楊女看見報導後紛紛提告妨害秘密罪，主張這是私人行程，屬非公開活動，無故竊錄已觸法。北檢指揮台北市刑大偵辦，警方調閱現場監視器畫面，循線追查到一統徵信社。

檢方傳喚一統徵信副社執行長趙柏凱及員工等人到案說明，供稱是港青李彬豪受香港某徵信社委託，以每日2萬元代價，負責跟拍「學生動源」3人的在台5日行程。一統成員均供稱只有「跟蹤」並無「拍攝」。

檢方認定，一統徵信社負責拍攝並供應香港媒體相關照片。檢方查出，蘇、楊女被偷拍的照片分別在西門町的路邊、咖啡廳及國史館休息區，都是在公開場所，不屬「非公開活動」，與妨害秘密罪構成要件不符。

檢方指出，擁有台灣居留證的李男從事與居留目的不符的情蒐工作，而一統徵信社為貪圖小利為虎作倀，為境外媒體情蒐國人行蹤，雖行為可鄙但無法以刑罰相繩，今給予李男等11人不起訴處分。

自由時報政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清，去年初與港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林、洪英棠與洪心弦在台碰面，卻被偷拍放上香港「文匯報」、「大公報」頭版稱兩人暗會蔡英文總統「密使」。兩人提告妨害秘密，台北地檢署今不起訴一統徵信社員工等11人。圖／本報資料照。
自由時報政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清，去年初與港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林、洪英棠與洪心弦在台碰面，卻被偷拍放上香港「文匯報」、「大公報」頭版稱兩人暗會蔡英文總統「密使」。兩人提告妨害秘密，台北地檢署今不起訴一統徵信社員工等11人。圖／本報資料照。

香港 偷拍 國史館

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