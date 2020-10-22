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媽發現13歲女兒懷孕21周 廟會陣頭男友嘿咻7次判刑
蔡男去年參加廟會陣頭認識13歲少女小秋（化名），成為男女朋友，與小秋在他的住處嘿咻7次，小秋的媽媽發現女兒小腹微凸，帶女兒去婦產科檢驗，發現女兒已懷孕21周，憤而提告，台中地院以雙方雙方達成和解，依姦淫幼女罪將蔡男判刑3年6月。
合議庭審酌，蔡男明知被害人小蘋為未滿14歲女子，性自主及判斷能力均尚未成熟，未能僅守分際，僅因一己私慾，即對年幼被害人為合意性交行為，影響被害人之身心健康與人格發展，惟念他犯後坦承犯行，知所悔悟，且與被害人家屬達成和解，予以判刑。
判決書指出，蔡男去年7月、8月間，因參加廟會陣頭而結識13歲少女小蘋，進而成為男女朋友，自去年8月間起至同年11月16日止，與小蘋共同居住在中市他的住處。
蔡男明知小蘋係未滿14歲之女子，性自主及判斷能力均尚未成熟，在未違反她的意願下，連續發生7次性行為。後來因小蘋的媽媽察覺女兒下腹微凸，帶小蘋至婦產科就診，經超音波檢查診斷已妊娠約21週，而報警處理。
合議庭考量蔡男因一時衝動、思慮不周犯案，但犯後坦承犯行，知所悔悟，與被害人達成和解，顯見犯後已採取積極彌補過錯舉動，具體展現誠心悔悟態度，犯罪情狀顯可憫恕，依刑法規定減輕其刑，予以判刑。
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