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新北中小學午餐弊案 懲戒法院判3校長撤職、停用2年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

9年前新北市積穗國小營養午餐桶長蛆，被查出有38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，杏壇蒙羞；2017年最高法院判14名校長有罪定讞，其餘撤銷、發回。高等法院更一審今年8月再認定蕭道志等10名校長犯不違背職務收賄罪，各判1年10月至4年4月不等徒刑。其中蕭道志、黃耀輝、張萬隆新北市府移送懲戒，懲戒法院判3人均撤職，各停止任用2年。

2011年5月間，中和積穗國小發生營養午餐桶長蛆事件，檢調懷疑其中有弊，調查發現不少中小學營養午餐標案被固定業者長期壟斷，廠商行賄校長、主任及評選委員等相關決策人員，38名校長涉案，有的校長收賄長達9年多，若加上廠商，共有78名被告。

檢、調調查，業者為取得營養午餐標案，從每1名學生的餐費中抽取2至4元回扣，或每學期贈校長洋酒，甚至以茶葉、水果禮盒夾帶現金行賄。

一審在2014年5月宣判，依洩密、貪汙等罪判32名校長3月至10年6月不等徒刑，4人獲判無罪，2人審理中病故、公訴不受理。高院前審審理期間，不少校長辯稱回饋金都花在學校社團上，沒移到自己口袋。有校長說，評選都是評選委員獨立評選，遭起訴非常冤枉；也有校長主張，學校營養午餐不屬於校長職務；一名國小校長說，偵查時只要不認罪，檢方全部聲請羈押，她很緊張才自白。二審審理的校長、廠商等被告共60人，分遭6月至7年10月不等徒刑，也有人獲緩刑，刑度較一審輕。

曾任新埔國小、中和國小校長的張萬隆，收賄金額高達155萬7千元，更一審判他2年2月徒刑，褫奪公權1年。被判4年2月徒刑、褫奪公權2年的泰山義學國小前校長蕭道志，2005年8月起任職，卻從金馬公司實際負責人洪世源那兒收取21萬元賄款。黃耀輝是板橋江翠國中校長，共收賄66萬元，遭判刑2年4月，褫奪公權1年。

本次懲戒法院審理蕭道志、黃耀輝、張萬隆這3人，認應撤職，並各停止任用2年。

9年前新北市積穗國小因營養午餐桶長蛆，意外被查出有38名中小學校長、數名主任和評選委員收受廠商賄賂，震撼教育界。示意圖／聯合報系資料照片
9年前新北市積穗國小因營養午餐桶長蛆，意外被查出有38名中小學校長、數名主任和評選委員收受廠商賄賂，震撼教育界。示意圖／聯合報系資料照片

營養午餐 收賄

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