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商人與越南女嘿咻產子 辯妻要他「各自追求新生活」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

胡姓商人在與妻子小秋婚姻存續期間，結交越南籍女子小蘋，兩人發生性關係，小蘋產下1子，致胡與小秋婚姻破裂離婚，刑事部分依通姦罪將胡判刑3月確定，民事部分，胡男辯稱小秋要他「各自追求新生活」、「彼此尋覓幸福」等，二審法官不採信，判胡及小秋連帶賠償新台幣45萬元。不得上訴。

小秋主張，她與胡男原為夫妻，2人於2017年4月7日離婚，胡於婚姻關係存續期間的2016年10月24日，在台中市區與小蘋發生性關係，小蘋於2017年7月12日產下1子，侵害她的配偶權，遂請求損害賠償。

胡男辯稱，他因婚姻理念與小秋歧異，自2015年間分居，並遷出共同居住處所，但為顧及子女感受，協議暫不辦理離婚登記但分居各自生活，他雖已遷出獨居，但仍負責返家準備早餐、陪同子女上學及每周2日接送子女放學之工作，親友早已知悉兩人分居。

且小秋對於分居後他與其他異性感情互動情形亦有所聞，亦曾傳送「各自追求新生活」、「彼此尋覓幸福」、「祝你幸福」等訊息給他，足見雙方已無感情存在，自無破壞共同生活之圓滿安全及幸福情事。 但為小秋所否認。

合議庭審酌，胡男與小秋婚姻關係逾13年，育有2名子女，胡卻與小蘋發生性行為，小蘋並因此產下1子，導致被婚姻破碎，足見胡、小蘋侵害小秋情節重大，對小秋婚姻及家庭關係影響甚鉅，小秋因而感到悲憤、沮喪等所受精神上痛苦非輕，判決胡與小蘋連帶賠償新台幣45萬元。不得上訴。

胡姓商人與越南籍女子小蘋發生性關係產子，致胡與妻子小秋婚姻破裂離婚，民事部分，胡男辯稱小秋要他「各自追求新生活」、「彼此尋覓幸福」等，二審法官不採信，判胡及小秋連帶賠償新台幣45萬元。圖／本報資料照
胡姓商人與越南籍女子小蘋發生性關係產子，致胡與妻子小秋婚姻破裂離婚，民事部分，胡男辯稱小秋要他「各自追求新生活」、「彼此尋覓幸福」等，二審法官不採信，判胡及小秋連帶賠償新台幣45萬元。圖／本報資料照

婚姻 離婚 獨居

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