立委選舉周佳琪對蘇震清提當選無效 一審駁回
第10屆立委選舉，國民黨屏東第2選區候選人周佳琪對無黨籍候選人蘇震清，以間接買票賄選為由，提出當選無效之訴，屏東地方法院今天1審予以駁回，認為周未能舉證證明蘇確有賄選行為。
周佳琪以蘇震清間接透過後援會盧姓會長，委由蔡姓男子以每票新台幣1000元代價向卓姓夫婦買票，提起當選無效訴訟。
屏東地院表示，蔡男涉及的賄選及卓姓夫婦的投票受賄罪嫌，經屏東地檢署不起訴處分，並經台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長駁回再議，而告確定；其次，卓姓夫婦在偵訊及法院審理的陳述，說詞前後矛盾，提供的監視器畫面也查無蔡與他們交付賄款的畫面。
法官認為，周佳琪沒有提出其他賄選證據，也很難僅憑盧姓後援會長與蔡男過從甚密，就認為蘇震清與盧及蔡有犯意聯絡，周佳琪未能舉證證明蘇震清確有賄選行為，當選無效之訴應予駁回。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言