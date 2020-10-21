立委選舉周佳琪對蘇震清提當選無效 一審駁回

第10屆立委選舉，國民黨屏東第2選區候選人周佳琪對無黨籍候選人蘇震清，以間接買票賄選為由，提出當選無效之訴，屏東地方法院今天1審予以駁回，認為周未能舉證證明蘇確有賄選行為。

周佳琪以蘇震清間接透過後援會盧姓會長，委由蔡姓男子以每票新台幣1000元代價向卓姓夫婦買票，提起當選無效訴訟。

屏東地院表示，蔡男涉及的賄選及卓姓夫婦的投票受賄罪嫌，經屏東地檢署不起訴處分，並經台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長駁回再議，而告確定；其次，卓姓夫婦在偵訊及法院審理的陳述，說詞前後矛盾，提供的監視器畫面也查無蔡與他們交付賄款的畫面。

法官認為，周佳琪沒有提出其他賄選證據，也很難僅憑盧姓後援會長與蔡男過從甚密，就認為蘇震清與盧及蔡有犯意聯絡，周佳琪未能舉證證明蘇震清確有賄選行為，當選無效之訴應予駁回。