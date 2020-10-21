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女不滿就醫用藥問題深夜持刀殺害雙親 一審判無期徒刑

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導

屏東縣陳姓女子長期患有精神疾病，因就醫與用藥問題對父母親心生怨恨，去年10月11日凌晨，拿水果刀殺害熟睡中的父母親，陳女殺死母親，父親受傷。屏東地院審理後，今判決陳女對直系血親尊親屬犯殺人罪、殺人未遂罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

判決指出，陳姓女子因長期患有精神疾病，因就醫、用藥問題對父母親心生怨恨。陳女在2019年10月11日凌晨1時45分前，先到住處廚房，將水果刀與槌子放在房間內的衣櫥藏放，趁著父母親熟睡時，拿出水果刀與捶子殺害父母親。

當天凌晨，陳女持刀殺害母親，父親聽到妻子大聲的尖叫驚醒，陳女仍揮舞水果刀要刺向父親，父親要將水果刀搶下時，陳女接續以短刀刺傷父親手臂，父親仍將陳女手中水果刀搶下後壓制，並趕緊打119報案，等到陳女冷靜下來後，隨即衝下樓向鄰居求救。

陳女的母親送醫後，因胸部、手臂3處穿刺傷，左上胸壁及右下胸壁穿刺傷因刺入心臟、橫隔膜與肝臟，造成大量出血、心包填塞，左側血胸與氣胸死亡。警方獲報後，當天凌晨近2時，在住處內逮捕陳姓女子，當場查扣犯案水果刀、槌子等證物。

屏東地院合議庭審理，陳女未思考因患精神疾受父母長期細心照顧，僅因就醫及用藥問題發生爭執糾紛，對父母心生怨恨萌生殺意，繼而罔顧人倫，趁其父母熟睡之際，持水果刀刺殺父母，顯見出手之多、下手之重，朝母親胸腹等重要部位猛力刺擊，造成母親傷重大量出血死亡，足見行為的嚴重性甚巨，不僅剝奪母親的生命，造成家屬突失至親而無可彌補的傷痛。

合議庭考量，陳女犯後坦承犯行，態度良好，長期為精神疾病所苦，是中度身心障礙，對於殺死母親部分，量處無期徒刑，褫奪公權終身，殺害父親未遂，量處有期徒刑6年，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

陳女持水果刀殺害雙親，母親死亡，父親受傷，一審屏東地院判處無期徒刑。記者劉星君／翻攝
陳女持水果刀殺害雙親，母親死亡，父親受傷，一審屏東地院判處無期徒刑。記者劉星君／翻攝

屏東縣 殺人

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