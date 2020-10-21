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下注蔡英文讓票盤被逮 2賭客簽賭無罪

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄許姓男子、王姓男子去年10月及12間，涉各花10幾萬元下注總統大選賭盤，今年1月3日投票日之前被警方查獲；盧姓組頭被依圖利聚眾賭博罪判4月徒刑定讞，不過2名賭客部分，法官認為是分別用LINE私下向盧下注，不屬公共場所，一、二審都判許、王姓男子無罪，全案確定。

起訴指出，盧姓組頭去年底至今年初針對「第15屆總統副總統選舉」開賭盤，2019年10月間開出蔡英文得票數須讓韓國瑜得票數50萬票（即蔡英文須至少贏韓國瑜50萬票），同年11月間開蔡英文讓韓國瑜60萬票，12月再變蔡英文讓韓國瑜65萬票，賠率皆1比1，讓賭客下注某位候選人當選，盧則從每1萬元抽150元當佣金。

許姓男子去年10月、11月間，用LINE向盧姓組頭陸續下注16萬元，王姓男子則於12月間向盧下注10萬元，警方接獲情資後，今年1月3日至盧的住家等處搜索，組頭、賭客到案後都承認犯行，檢方依刑法268條圖利聚眾賭博罪起訴盧、依266條普通賭博罪起訴許、王。

一審法官依犯圖利聚眾賭博罪，判盧姓組頭4月徒刑，得罰金12萬元，此案未上訴定讞。

法官另案審理賭客部分，認為刑法266條普通賭博罪構成要件為「在公共場所或公眾得出入之場所」，但本件賭盤是用手機LINE邀約，許姓、王姓男子都分別用LINE向盧姓組頭下注，屬私下聯繫，別人無從得知，具隱私性，難認定是在公共場所或公眾得出入的場所賭博，判無罪。

檢方上訴認為賭客仍應依判有罪，二審合議庭維持一審看法，賭客是私下對賭，跟普通賭博罪構成要件不符，駁回上訴，判無罪確定。

高雄許姓男子、王姓男子涉下注第15屆總統大選賭盤，被依普通賭博罪嫌起訴，但法官認為是私下傳LINE給組頭下注，不算公開場合，判無罪確定。圖為總統大選投票狀況。本報資料照
高雄許姓男子、王姓男子涉下注第15屆總統大選賭盤，被依普通賭博罪嫌起訴，但法官認為是私下傳LINE給組頭下注，不算公開場合，判無罪確定。圖為總統大選投票狀況。本報資料照

韓國瑜 賭博 蔡英文

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