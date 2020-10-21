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毒品觀察勒戒見解不一 最高法院大法庭10月29日開庭辯論

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

毒品危害防制條例新制今年7月中上路，最高法院刑庭會議多數見解認為，對吸食海洛因、安非他命等一、二級毒品者無論三年內是否再犯，均應再聲請觀察勒戒，對全國法院、地檢署投下震撼彈，基層檢察官、法官怨聲四起；最高法院大法庭訂10月29日下午2點半開庭行言詞辯論。

最高法院指出，本件邀請台北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師林式穀、中央警察大學行政警察學系專任教授許福生提供鑑定意見；林式穀專長為精神醫學、成癮科學，而許福生專長刑事政策、犯罪學、犯罪預防刑事法。

最高法院表示，此次言詞辯論開庭後，相關錄音檔和簡報資料均會在辯論終結後數日上網，有興趣的民眾可以點選連結收看。

毒品危害防制條例修正前規定，若犯施用如海洛因、安非他命等第一、二級毒品者，經觀察勒戒、強制戒治完畢釋放五年後再犯，檢察官應再聲請觀察勒戒；修法後則規定，再犯毒品罪得觀察勒戒、強制戒治的年限縮短為「三年」，其餘不變。

新制7月15日上路，最高法院8月的刑庭會議多數認為，施用第一、二級毒品，經觀察勒戒、強制戒治完畢後逾3年再犯，無論期間是否再犯、起訴判刑，應再給一次觀察勒戒的機會，才能落實修法後寬厚刑事政策變革。

但由於最高法院刑庭會議結論沒有法律上的拘束力，各地檢察官「不知道如何處理手邊的吸毒案件」，高檢署最後召集各地檢署開會討論後，建議偵查中的毒品案件，被告若經觀察勒戒或強制治療完畢後已超過3年，由檢察官向法院聲請觀察勒戒裁定，但是裁定確定後「暫不執行」，等到大法庭統一見解後再處理。

此外，審理中案件，吸毒被告若觀察、勒戒超過3年，檢察官已起訴或聲請簡易判決者，宜提起上訴；判決定讞者，等大法庭見解統一後辦理。

最高法院大法庭。圖／聯合報系資料照片
最高法院大法庭。圖／聯合報系資料照片

毒品 檢察官

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