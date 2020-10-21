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偽造文書案二審改判5月 柯賜海憔悴聆判將上訴
昔有「抗議天王」之稱的柯賜海被控購買某公司股權，卻未將股款350萬元撥入，就完成公司變更登記，涉犯偽造文書罪，一審獲無罪。二審今天改判5月，柯賜海聆判後說會提上訴。
面露憔悴、略顯老態的柯賜海現身法院，駝著背慢慢走，格外引人注意，面對記者詢問，他表示，這次被判5個月，將提起上訴，目前身體狀況有好一點。
一審判決指出，一家公司因需資金挹注，陳姓男子於民國105年間邀柯賜海投資公司，柯賜海應允後，與2名股東商討簽約由柯賜海出資新台幣350萬元購買公司股權，並登記在柯的親友名下。
判決指出，陳姓男子明知柯賜海未將股款350萬元撥入，卻偽製公司的股東臨時會議事錄、董事會議事錄以及附上當事人的身分證影本等，寄送至經濟部中部辦公室申請公司變更登記完成。柯賜海及陳姓男子被依偽造文書罪嫌起訴。
一審判陳姓男子4月徒刑，得易科罰金，柯賜海無罪；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天依偽造文書罪改判柯賜海5月徒刑，陳姓男子仍判4月徒刑，均可易科罰金。全案還可上訴。
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