第三例「痛痛女孩」官司 律師：衛福部應負舉證責任

國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告，女孩家屬委任律師方文獻主張，衛福部應從寬認定醫學上因果關係，撤銷原處分並酌給補償金。台北高等行政法院今上午首度開庭。

住在中部地區的Nicole，在國中時期於2015年10月間施打疫苗後第13天後出現身體多處不適，有疼痛、發炎、關節腫脹等症狀，經診斷為幼年型類風濕性關節炎。

家屬向衛福部預防接種受害救濟審議小組申請救濟補償，但小組判定症狀與疫苗無關，決議不予救濟。家屬不服提告，欲撤銷原處分並酌給補償金120萬元。

女孩家屬委任律師主張，鑑定報告結論「無關」並不可採，且應無判斷餘地適用。鑑定報告對於HPV疫苗是否增加類風濕性關節炎風險、及個案出現關節炎症狀時間與發生免疫疾病合理期間是否相符等爭議問題。

僅寥寥略以「現有醫學實證」、「根據大規模實證研究」等語空泛帶過，甚至未提出所憑醫學研究，即作成「無關」認定，應已違反法律規定無判斷餘地適用。

家屬律師認為，雙方在訴訟上處於不平等地位，應舉證責任倒置，由衛福部負舉證責任，歸由其負擔因果關係事實不明的不利益。另要求衛福部提供隱匿委員個資的鑑定報告內容，以便提出攻擊防禦方法。

衛福部委任律師辯稱，醫學數據顯示疫苗與女孩症狀無關，以此作為駁回原告之訴的依據。法官楊坤樵表示，請女孩的父親再提出風濕性關節炎病史、治療時間點，並請衛福部提出審議小組組成成員背景，及符合會議程序符合審議辦法第10條規定的證據。