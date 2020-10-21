快訊

「台灣第一特務」涉共諜案 法官裁定羈押禁見

日職／陳偉殷客場先發戰西武 上演14歲差左投對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第三例「痛痛女孩」官司 律師：衛福部應負舉證責任

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告，女孩家屬委任律師方文獻主張，衛福部應從寬認定醫學上因果關係，撤銷原處分並酌給補償金。台北高等行政法院今上午首度開庭。

住在中部地區的Nicole，在國中時期於2015年10月間施打疫苗後第13天後出現身體多處不適，有疼痛、發炎、關節腫脹等症狀，經診斷為幼年型類風濕性關節炎

家屬向衛福部預防接種受害救濟審議小組申請救濟補償，但小組判定症狀與疫苗無關，決議不予救濟。家屬不服提告，欲撤銷原處分並酌給補償金120萬元。

女孩家屬委任律師主張，鑑定報告結論「無關」並不可採，且應無判斷餘地適用。鑑定報告對於HPV疫苗是否增加類風濕性關節炎風險、及個案出現關節炎症狀時間與發生免疫疾病合理期間是否相符等爭議問題。

僅寥寥略以「現有醫學實證」、「根據大規模實證研究」等語空泛帶過，甚至未提出所憑醫學研究，即作成「無關」認定，應已違反法律規定無判斷餘地適用。

家屬律師認為，雙方在訴訟上處於不平等地位，應舉證責任倒置，由衛福部負舉證責任，歸由其負擔因果關係事實不明的不利益。另要求衛福部提供隱匿委員個資的鑑定報告內容，以便提出攻擊防禦方法。

衛福部委任律師辯稱，醫學數據顯示疫苗與女孩症狀無關，以此作為駁回原告之訴的依據。法官楊坤樵表示，請女孩的父親再提出風濕性關節炎病史、治療時間點，並請衛福部提出審議小組組成成員背景，及符合會議程序符合審議辦法第10條規定的證據。

法官也請衛福部提出說明本件為何沒有適用「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第17條。庭末，法官諭知全案改訂12月30日上午11點20分續行準備程序。

國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告撤銷原處分並酌給補償金。台北高等行政法院今上午首度開庭。圖／本報資料照。
國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告撤銷原處分並酌給補償金。台北高等行政法院今上午首度開庭。圖／本報資料照。

衛福部 類風濕性關節炎 疫苗

延伸閱讀

巴西採用陸製疫苗 將購買4600萬劑

潛力新冠疫苗有這些！大多要兩劑 輕度不良反應難避免

阿斯特捷利康疫苗調查完成 在美試驗本週將恢復

金融時報：北京的「疫苗外交」火力全開 勝算不小

相關新聞

打開監護處分期限？ 醫界：思覺失調非社會安全網破口

近來屢傳犯嫌以患思覺失調症為自己脫罪，讓外界再倡議打開監護處分最長5年天花板，並設司法精神醫院隔離治療。立法院司法委員會...

亂傳楊蕙如是配偶、蔡易餘提告 63歲婦「茶餘飯後」無罪

徐姓婦人在社區LINE群組刊登「太可怕了，楊蕙如是民進黨前立委蔡啟芳的兒媳婦，就是蔡易餘的老婆，竟然還可以睜眼說瞎話！」...

共諜案張超然羈押禁見　裁定：他月入10萬有能力逃亡

退役軍情局上校張超然引介退役軍官結識大陸國安人員扮「共諜」交付諜報布建情資，檢調依違反國家安全法、國家情報工作法查辦，張...

偽造文書案二審改判5月 柯賜海憔悴聆判將上訴

昔有「抗議天王」之稱的柯賜海被控購買某公司股權，卻未將股款350萬元撥入，就完成公司變更登記，涉犯偽造文書罪，一審獲無罪...

第三例「痛痛女孩」官司 律師：衛福部應負舉證責任

國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗...

台東男子5月才犯酒駕 8月再犯第9次酒駕 法官判10個月

台東一名60歲張姓男子今年8月間，酒駕騎車被警方攔下後，被依公共危險罪移送，案經檢察官起訴，台東地方法院日前審理時發現張...

休旅車台二線飆100公里 高速撞死8旬老婦 駕駛遭訴

杜姓男子日前以時速100公里開休旅車，涉嫌超速行駛在新北三芝區台二線上，在25.6公里處撞上過馬路的簡姓老婦人，致顱內出...

解決思覺失調犯罪 法務部擬打開監護處分五年天花板

近來屢傳隨機殺人凶嫌自稱患思覺失調症企圖脫罪，讓外界再倡議打開監護處分最長五年天花板，並設司法精神醫院隔離治療。法務部次...

關心犯罪被害人權益 司改會等民團成立保障聯盟推草案

在刑事司法程序中，犯罪被害人及家屬往往乏人關心，徬徨無助。民間司改會等多個關心犯罪被害人權益的民間團體，今正式宣布成立「...

評論長榮航空罷工 財經名嘴亂爆料法官判要道歉！

財經記者曾建華去年在「這不是新聞」節目中談論長榮航空罷工事件，爆料內幕指長榮航空刻意洩漏未公開的罷工訊息，供主要股東放空...

第三例「痛痛女孩」官司 Nicole：我靈魂像逐漸被摧毀

國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗...

為「學姊」黃瀞瑩回鍋爭議批王世堅 戴于文獲不起訴

「學姊」黃瀞瑩去年因參選民眾黨不分區立委請辭台北市政府副發言人職務，卻於選後回鍋，遭北市議員王世堅質疑有內定之嫌；另名副...

熱門新聞

被爆摩鐵硬上女粉絲 「村長」澄清提告：只有吃麵線

國中性霸凌 教育處：台東教育史罕見嚴重性猥褻

軍情局爆共諜案 退役上校：我是赫赫有名的一個大特務

光華商場又傳墜樓 18歲男7樓墜落傷重不治

越掙扎鎖越緊！保母悶壓幼童19分鐘 家屬盼殺人罪論處

軍情局爆共諜案 北檢聲押禁見退伍上校、兩人15萬交保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。