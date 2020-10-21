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打開監護處分期限？ 醫界：思覺失調非社會安全網破口

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

涉殺害女童小燈泡的凶嫌王景玉。圖／聯合報系資料照片
涉殺害女童小燈泡的凶嫌王景玉。圖／聯合報系資料照片
近來屢傳犯嫌以患思覺失調症為自己脫罪，讓外界再倡議打開監護處分最長5年天花板，並設司法精神醫院隔離治療。立法院司法委員會今天舉辦公聽會，朝野立委雖一致支持，但與會學者與法界代表則看法兩極。

新北地檢署主任檢察官林珮菁表示，104年4月到105年5月發生3起思覺失調重大殺人案，如果對這些問題不處裡每個人都可能成為下個被害人；要讓這些人接受治療，而不是任其在街頭尋覓受害者。

田豐法律事務所律師徐承蔭則質疑，只有能保護被害者的國家才是法治國家，鑑定也應該有更明確的分級標準，若思覺失調犯罪者症狀未減輕就可回到社會，對被害者權益與民眾生存權保障在哪？誰會是下一個被害者？

中華警政研究學會秘書長許福生說，思覺失調患者殺人時都沒病識感，若受監護處分5年一到一定要放會有爭議，理論上要確定沒再犯之虞，德國就沒有期限限制，但不能違反比例原則，也要定期評估，延長、處所、程序與評估要一併考慮。

衛福部嘉南療養院司法精神科主任李俊宏表示，最近思覺失調犯罪案例都是新案，台灣一般人與精神病患再犯率也並沒太大差別，思覺失調不是社會安全網破口；且人權國家司法精神醫院是為預防再犯，不是只把人關起來，終究要回社區。

東吳大學教授蕭宏宜指出，若我國要仿照美國拿掉監護處分期間限制，那要2至3年就要一次再鑑定評估與審查機制，也要讓受處分者有救濟機會。

高雄大學教授張麗卿也說，監護期限延長為五年是符合精神治療黃金期間，可另加兩次3年延期戒護，最長11年，之後應交社區矯治，不宜改為無期間限制；就算德國也有很嚴格的配套保障人權，定期評估、聽取專家意見。

衛福部嘉南療養院院長吳文正則表示，思覺失調症罪犯除是加害者，也是被害者，長期被社會歧視；目前藥物與治療積極治療可以降低症狀，如果只是隔離，人權受到限制，治療可能更消極。

中華人權協會理事陳建宏說，思覺失調症者可憐不是因為疾病，而是有犯罪者濫用病名脫罪，讓疾病被汙名化，應對這些人加重處罰；但精神疾病很難確定能在一定期間治療，很多思覺失調者又不願意配合服藥，監護處分有其必要。

台大法學院教授謝煜偉認為，居家監護制度期限可以長，但拘束在特定機構就要更顧及保障人身自由；應盡量轉為社區分散式，如果利用現行醫療院所可處理更佳，集中式可能花錢卻無法達到好的治療措施。

司法 人權 思覺失調症

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