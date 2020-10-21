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女子服過量安眠藥騎走他人重機涉竊盜 夢遊判無罪

中央社 / 彰化21日電

陳女在街上遊盪，發現路邊有一輛重機車，車鑰匙未拔，陳女將重機騎走，被依竊盜罪起訴，不過法官審理此案時，認為陳女當時服用過量安眠藥後導致無意識的夢遊狀態，因此判陳女無罪。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，去年8月，陳女在彰化市一間連鎖超市附近發現停了一輛重型機車，車鑰匙沒有拔走，陳女見狀騎重機騎了一段距離，然後將重機車停在路邊後離開，車主發現重機失竊報警處理，檢方依竊盜罪起訴陳女。

彰化地院法官審理此案，陳女供稱，事發前她吃了安眠藥，根本不知道發生什麼事，她連家裡的鑰匙都弄丟，後來是員警找到她並送她回家。

法官發現，陳女從民國96年起就有失眠問題，前往多間診所看診拿藥，所拿藥物種類有使蒂諾斯（Stilnox）、欣得眠（Syndoman）、瑰樂平（Quepine）等，相關副作用為夢遊、健忘等。

為確定陳女是否因服用藥物夢遊，不知道自己在做什麼，法官也請彰化基督教醫院針對陳女進行精神狀態鑑定，醫院報告說明，個案自述有服用過量安眠藥的情形，而陳女過去有類似行為，像是開車自撞安全島等，陳女的兒子也說母親常有忘記關瓦斯及帶鑰匙等行為；超市員工也證稱陳女行為怪異，可佐證陳女有可能因服用過量安眠藥導致意識障礙及混亂。

超市員工也證稱，陳女來超市買東西時，身上穿的衣服和一般人不一樣，結帳時說要買A商品，手裡拿的卻是B商品，最後東西沒買成，看到櫃台上的抹布卻說是自己的要拿走，離開超市後就騎重型機車離開。

當時找到陳女的員警也說，找到陳女時發現她穿著蕾絲紗裙，可以看見裡面穿的內褲，看起來狀況不是很好，好像沒睡好，詢問陳女身分證字號也說不出來，也說不出來為什麼會騎走別人機車。

地院法官認為，根據醫院鑑定報告、超商員工證詞等證據，顯示被告行為時，已因服用安眠類藥物，導致被告處於頭腦痴呆、混亂、無秩序等意識障礙的狀態，難認其有意圖竊取他人物品並據為己有之意思，因此判陳女無罪，全案仍可上訴。

重機 竊盜

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