台東男子5月才犯酒駕 8月再犯第9次酒駕 法官判10個月

台東一名60歲張姓男子今年8月間，酒駕騎車被警方攔下後，被依公共危險罪移送，案經檢察官起訴，台東地方法院日前審理時發現張男已累積8次酒駕，前一次今年5月才判處罪刑，未料，又再犯酒駕，不知悔改，判處10個月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，今年8月28日18時許，張男在台東市區飲用米酒及保力達各2杯後，騎乘機車行經中山路與強國街路口，因交通違規被警方攔停稽查，員警發覺其身上散發酒味，即施以酒測，測得其吐氣所含酒 精濃度達每公升0.56毫克，依公共危險罪送辦。

案經地檢署起訴，法院審理時，法官調查發現張男從97年至109年間，共犯下8次酒駕，分別判處2到6個月有期徒刑、可易科罰金，未料，今年5月間第8次酒駕才判處8個月有期徒刑，3個月時間，再犯第9次酒駕。