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台東男子5月才犯酒駕 8月再犯第9次酒駕 法官判10個月

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名60歲張姓男子今年8月間，酒駕騎車被警方攔下後，被依公共危險罪移送，案經檢察官起訴，台東地方法院日前審理時發現張男已累積8次酒駕，前一次今年5月才判處罪刑，未料，又再犯酒駕，不知悔改，判處10個月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，今年8月28日18時許，張男在台東市區飲用米酒及保力達各2杯後，騎乘機車行經中山路與強國街路口，因交通違規被警方攔停稽查，員警發覺其身上散發酒味，即施以酒測，測得其吐氣所含酒 精濃度達每公升0.56毫克，依公共危險罪送辦。

案經地檢署起訴，法院審理時，法官調查發現張男從97年至109年間，共犯下8次酒駕，分別判處2到6個月有期徒刑、可易科罰金，未料，今年5月間第8次酒駕才判處8個月有期徒刑，3個月時間，再犯第9次酒駕。

張雖辯稱最近胰臟開刀身體不好，且裝潢收入不穩定，還要幫助家裡開銷，希望能易科罰金，不過，法官認為張男屢次酒駕不改，無視法律尊嚴與民眾安全，且易科罰金難認足以對其未來不會再犯，審酌後判10個月徒刑，可上訴。

台東一名60歲張姓男子今年5月才犯酒駕判處罪刑，8月再犯第9次酒駕，法官判處10個月有期徒刑，可上訴。本報資料照片
台東一名60歲張姓男子今年5月才犯酒駕判處罪刑，8月再犯第9次酒駕，法官判處10個月有期徒刑，可上訴。本報資料照片

酒駕 台東 檢察官

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