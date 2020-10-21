解決思覺失調犯罪 法務部擬打開監護處分五年天花板

近來屢傳隨機殺人凶嫌自稱患思覺失調症企圖脫罪，讓外界再倡議打開監護處分最長五年天花板，並設司法精神醫院隔離治療。法務部次長蔡碧仲今表示，將推動修法容許無限次延長，未來也將建立社區矯治制度，完善社會安全網。

蔡碧仲指出，現行5年監護處分期滿就必須在沒有配套下「縱虎歸山」，老百姓沒辦法接受，之後修法方向將容許檢察官可無限制次數聲請延長，但每次延長以三年為限，經專業鑑定認定沒有再犯之虞之後才能結束。

此外，蔡碧仲說，要把人關到無限期會有人權疑慮與法令爭議，所以法務部中長期將著手推動立法建立社區矯治制度，完善社會安全防護網。

蔡碧仲表示，近來犯下各種兇殘、應處以極刑案件的犯罪嫌疑人，本來應該被關到死，卻因思覺失調獲判無罪，結果又去找下一個無辜被害人，「這樣是不對的」，為保護大眾應該把他隔離出來，不管隔離多久，不能讓他再傷害其他被害人。

蔡碧仲說，若相關作為被認定違憲，他會去大法官會議上提醒，就是有53個性侵強制治療的要放出來，哪個老百姓要接受這樣的結果？

法務部檢察司司長林錦村補充，未來監護措施將按照精神病患危險程度不同做不同處置，重度、危險程度高的送司法精神醫院治療，中度的送地區性醫療院所，輕的則送門診或居家治療。

林錦村說，取消監護處分年限最長上限，但取而代之的是每年要有評估機制；而要件是治療，必須讓被矯治者顯著沒有再犯之虞；2016年監護的暴力再犯率17%，2017再犯率接近6%。

衛福部口腔司司長諶立中指出，衛福部僅規劃一處司法精神醫院將重度暴力者放入，但計畫在北中南東現有療養院成立精神病房將中低暴力者放入；另外也將建立迴轉機制，經治療有好轉可下轉到病房或康復之家回歸社區，但也可能提高。

不過諶立中表示，精神病人成為被害人比例是加害人的六、七倍，如果把事情過度簡化，將把犯法病人治療是過度醫療化；司法精神病院並不能解決所有問題，只是監護處分中一環，治療也只是其中一項工作。

諶立中說，具思覺失調疾病患者，一般治療六個月就能讓病情穩定，難治的三至五年也控制的了，精神犯人再犯與個人人格、是否有酗酒行為等更為有關，應要矯治行為，而非單純隔離。