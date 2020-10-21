快訊

評／社宅為何需要社區營造？以台北青創計畫為例

北北基等7縣市大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關心犯罪被害人權益 司改會等民團成立保障聯盟推草案

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

在刑事司法程序中，犯罪被害人及家屬往往乏人關心，徬徨無助。民間司改會等多個關心犯罪被害人權益的民間團體，今正式宣布成立「犯罪被害人權益保障聯盟」並推動修法；「犯罪被害人權益保障聯盟」民間版本修法草案，預計下個月提出研議條文。

由民間司改會開辦「犯罪被害人權益」申訴專線：02-2542-1958；04-2329-2371，受理民眾申訴現行犯罪被害人保護機制的不當缺失與改善建議。

司改會指出，第一，現行案犯罪被害人保護組織官方色彩過重，服務僵化，聯盟草案朝向公辦民營，民間主導的方式，提供積極彈性的服務。聯盟草案明訂以基金會的架構設立全新《犯罪被害人權益保障基金會》。

第二，犯罪被害人保護組織預算，應明文訂定合理使用方式。聯盟草案除明訂主管機關應依照基金會業務需求，逐年編列預算補助，以確保有充裕預算，在使用上亦明訂應依設立目的擬訂年度工作計畫及經費預算；在年度結束後，更應將每年工作報告、決算表及財產清冊等報請主管機關備查，並應於備查後一個月主動公開，以確保基金會經費充足、透明。

第三，有關工作人員，應聘任專任人員，並以社工、心理、法律等專業為主，且應有合理薪資。現行犯罪被害人保護組織過度仰賴各分會志工進行第一線服務，且兼任人員遠多於專任人員，導致服務品質參差不齊，亦難以管控。

第四，工作範圍要明確，須和政府有連結。現行的《犯罪被害人保護法》僅於第30條明訂被害人保護組織業務，但對於政府部會主責業務的分工合作，規範不明。聯盟草案設計由行政院統籌分工，明訂和政府各單位間的業務範圍及政府各單位應與犯罪被害人權益保障基金會建立合作網絡。

最後，現行《犯罪被害人保護法》，除犯罪被害人補償金外，對於犯罪被害人是否有其他權利，得否救濟等皆未明確規範。聯盟草案將明定犯罪被害人應有權利，以及可救濟事項和救濟途徑。對於犯罪被害補償金建立快速審議制度，並取消國家代償制度。

民間司改會等多個關心犯罪被害人權益的民間團體，今在立法院開記者會正式宣布成立「犯罪被害人權益保障聯盟」並推動修法；「犯罪被害人權益保障聯盟」民間版本修法草案，預計下個月提出研議條文。圖／司改會提供。
民間司改會等多個關心犯罪被害人權益的民間團體，今在立法院開記者會正式宣布成立「犯罪被害人權益保障聯盟」並推動修法；「犯罪被害人權益保障聯盟」民間版本修法草案，預計下個月提出研議條文。圖／司改會提供。

延伸閱讀

新北提天燈自治條例草案 設標章、隨燈徵收發展基金

國土會議草案說明 原住民族要求長久有土地和居住正義

限期涉貪立委趙正宇請辭 民團：一個月不回應就罷免

民團擬在陽明山立日皇碑 陽管處：國家公園不適合

相關新聞

打開監護處分期限？ 醫界：思覺失調非社會安全網破口

近來屢傳犯嫌以患思覺失調症為自己脫罪，讓外界再倡議打開監護處分最長5年天花板，並設司法精神醫院隔離治療。立法院司法委員會...

亂傳楊蕙如是配偶、蔡易餘提告 63歲婦「茶餘飯後」無罪

徐姓婦人在社區LINE群組刊登「太可怕了，楊蕙如是民進黨前立委蔡啟芳的兒媳婦，就是蔡易餘的老婆，竟然還可以睜眼說瞎話！」...

超貸472億「前無古人」 潤寅案檢求處王音之30年

台北地院審理潤寅案，潤寅負責人之一王音之今天辯結，檢察官論告，潤寅案不法所得472億元是史上之最，不但前無古人，更可能後...

台東男子5月才犯酒駕 8月再犯第9次酒駕 法官判10個月

台東一名60歲張姓男子今年8月間，酒駕騎車被警方攔下後，被依公共危險罪移送，案經檢察官起訴，台東地方法院日前審理時發現張...

休旅車台二線飆100公里 高速撞死8旬老婦 駕駛遭訴

杜姓男子日前以時速100公里開休旅車，涉嫌超速行駛在新北三芝區台二線上，在25.6公里處撞上過馬路的簡姓老婦人，致顱內出...

解決思覺失調犯罪 法務部擬打開監護處分五年天花板

近來屢傳隨機殺人凶嫌自稱患思覺失調症企圖脫罪，讓外界再倡議打開監護處分最長五年天花板，並設司法精神醫院隔離治療。法務部次...

關心犯罪被害人權益 司改會等民團成立保障聯盟推草案

在刑事司法程序中，犯罪被害人及家屬往往乏人關心，徬徨無助。民間司改會等多個關心犯罪被害人權益的民間團體，今正式宣布成立「...

評論長榮航空罷工 財經名嘴亂爆料法官判要道歉！

財經記者曾建華去年在「這不是新聞」節目中談論長榮航空罷工事件，爆料內幕指長榮航空刻意洩漏未公開的罷工訊息，供主要股東放空...

第三例「痛痛女孩」官司 Nicole：我靈魂像逐漸被摧毀

國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗...

為「學姊」黃瀞瑩回鍋爭議批王世堅 戴于文獲不起訴

「學姊」黃瀞瑩去年因參選民眾黨不分區立委請辭台北市政府副發言人職務，卻於選後回鍋，遭北市議員王世堅質疑有內定之嫌；另名副...

臉書留言版發言被網友「問候媽媽」 檢不起訴因用暱稱

陳姓男子以暱稱在臉書一則貼文「亂開車」下方留言，「沿路超掉這麼多車，我只能佩服」等語。郭姓男子留言回應「像我就超佩服你媽...

花蓮某藥局欠繳33萬元口罩代售費 遭執行署查封

花蓮某間藥局執行實名制口罩配銷作業，卻欠繳33萬元代售防疫口罩費用，遭法務部行政執行署花蓮分署查封47項物品。藥師承諾，...

熱門新聞

台東國中生遭霸凌威逼當眾手淫 受害生母親：我心好痛

嘉義協同中學教師疑心肌梗塞昏迷 送醫急救宣告不治

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

被爆摩鐵硬上女粉絲 「村長」澄清提告：只有吃麵線

軍情局爆共諜案 退役上校：我是赫赫有名的一個大特務

國中性霸凌 教育處：台東教育史罕見嚴重性猥褻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。