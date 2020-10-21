關心犯罪被害人權益 司改會等民團成立保障聯盟推草案

在刑事司法程序中，犯罪被害人及家屬往往乏人關心，徬徨無助。民間司改會等多個關心犯罪被害人權益的民間團體，今正式宣布成立「犯罪被害人權益保障聯盟」並推動修法；「犯罪被害人權益保障聯盟」民間版本修法草案，預計下個月提出研議條文。

由民間司改會開辦「犯罪被害人權益」申訴專線：02-2542-1958；04-2329-2371，受理民眾申訴現行犯罪被害人保護機制的不當缺失與改善建議。

司改會指出，第一，現行案犯罪被害人保護組織官方色彩過重，服務僵化，聯盟草案朝向公辦民營，民間主導的方式，提供積極彈性的服務。聯盟草案明訂以基金會的架構設立全新《犯罪被害人權益保障基金會》。

第二，犯罪被害人保護組織預算，應明文訂定合理使用方式。聯盟草案除明訂主管機關應依照基金會業務需求，逐年編列預算補助，以確保有充裕預算，在使用上亦明訂應依設立目的擬訂年度工作計畫及經費預算；在年度結束後，更應將每年工作報告、決算表及財產清冊等報請主管機關備查，並應於備查後一個月主動公開，以確保基金會經費充足、透明。

第三，有關工作人員，應聘任專任人員，並以社工、心理、法律等專業為主，且應有合理薪資。現行犯罪被害人保護組織過度仰賴各分會志工進行第一線服務，且兼任人員遠多於專任人員，導致服務品質參差不齊，亦難以管控。

第四，工作範圍要明確，須和政府有連結。現行的《犯罪被害人保護法》僅於第30條明訂被害人保護組織業務，但對於政府部會主責業務的分工合作，規範不明。聯盟草案設計由行政院統籌分工，明訂和政府各單位間的業務範圍及政府各單位應與犯罪被害人權益保障基金會建立合作網絡。