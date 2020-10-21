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亂傳楊蕙如是配偶、蔡易餘提告 63歲婦「茶餘飯後」無罪

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

徐姓婦人在社區LINE群組刊登「太可怕了，楊蕙如是民進黨前立委蔡啟芳的兒媳婦，就是蔡易餘的老婆，竟然還可以睜眼說瞎話！」假訊息，立委蔡易餘認為這把他與曾公然侮辱駐日本大阪辦事處外交官的楊蕙如不當連結，且他還未婚，報警處理。士林地院認難以證明徐婦惡意誹謗，判無罪；高等法院維持一審見解，駁回檢方上訴。

徐姓婦人是在去年12月10日早上9點37分在「汐止安敦凱旋管理會」群組散布這條假訊息，還附上一張維基百科截圖，指蔡的配偶欄是「卡神」楊蕙如。不過徐婦才貼文，群組成員隨即質疑「造謠」。

蔡易餘認為這條假訊息與安敦凱旋大廈社區事務沒有關係，更何況他單身未婚，將他與楊蕙如連結在一起，質疑徐婦犯公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選而以文字傳播不實之事」和刑法加重誹謗罪。

蔡認為，徐婦可以上立法院網站查詢國會研究室、嘉義縣各服務處的電話或透過電子信箱查他的婚姻狀況，但她卻沒這樣做，而且她在同年12月5日就透過新聞媒體澄清與楊蕙如單純為朋友關係，很少聯絡，楊蕙如涉操作網軍經台北地檢署起訴，和他完全沒關係。

檢察官上訴認為，徐婦貼文時，距第10屆立法委員選舉投票日已極接近，卻竟仍社區群組內公然宣稱當時已有形象爭議問題的楊蕙如是蔡易餘配偶，豈能說沒有使蔡不當選的意圖？

高等法院開庭時，楊婦雖坦承有張貼這些訊息和圖片，但否認有使候選人不當選而傳播或加重誹謗意圖。徐婦說，他在15個成員的LINE群組發文，「只是想知道這是不是真的」，她不知道維基百科，不知道圖片內容是維基百科轉貼來的，且在士林地院庭訊後，蔡易餘的助理跟她說如何查詢網路的資訊，才知道維基百科內容可以被竄改的。

徐婦還說，群組成員若知道楊蕙如沒有結婚，當時直接告訴我答案，「滿足我的好奇心就好了」。

高院審究文字，認為「太可怕了，楊蕙如是民進黨前立委蔡啟芳的兒媳婦，就是蔡易餘的老婆，竟然還可以睜眼說瞎話！」應是指楊蕙如「睜眼說瞎話」、指責楊蕙如說謊，並不是在傳述蔡易餘說謊，而附圖也是作楊蕙如是蔡易餘之妻的佐證，對象是針對楊蕙如，難認有誹謗蔡的名譽，或意圖使蔡不當選。

高院認為能否取捨網路資料，判斷能力與學歷、職業、對於網際網路的熟稔程度有關，因人而異，徐姓婦人已64歲，教育程度為專科，是家庭主婦，就算會用LINE，也可能沒有判斷資料的能力，因此誤信網路傳聞。

依卷存事證，高院認徐婦只是「一般年長者」茶餘飯後閒談聊天，不能課以沒有任何調查權她過重的查證義務，因合議庭無從獲得有罪心證，因此駁回檢察官上訴，徐婦仍無罪。

立法委員蔡易餘不滿徐姓婦人散布他是形象具爭議的「卡神」楊蕙如配偶而提告，但士林地院、高等法院皆判徐婦無罪。圖／聯合報系資料照片
立法委員蔡易餘不滿徐姓婦人散布他是形象具爭議的「卡神」楊蕙如配偶而提告，但士林地院、高等法院皆判徐婦無罪。圖／聯合報系資料照片

楊蕙如 蔡易餘

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