評論長榮航空罷工 財經名嘴亂爆料法官判要道歉！

財經記者曾建華去年在「這不是新聞」節目中談論長榮航空罷工事件，爆料內幕指長榮航空刻意洩漏未公開的罷工訊息，供主要股東放空股票，被一狀告上法院，刑事部分他被判拘役；民事部分，台北地方法院判他應在節目廣告時段播出2次10秒的道歉啟事，可上訴。

長榮航空、長榮海運、長榮國際公司提告主張，曾建華去年7月3日在東森節目「這不是新聞中」，提及「顯然有人利用罷工，這次的罷工在賺錢」、「你去查他的四大股東嘛，長榮海運、長榮國際，還有一個小的是勞退基金百分之二」等語，指長榮航空刻意洩漏尚未公開的空服員罷工訊息，供主要股東長榮海運、長榮國際利用罷工事件放空股票。

長榮認為，節目播出後，毀損公司名譽，且曾建華刑事部分一審判刑有罪，認為應該賠償公司商譽損害，要求曾建華應給付長榮航空、長榮海運、長榮國際各50萬元，並在「這不是新聞」節目廣告時段播出10秒道歉啟事，每天4次、共6天。

曾建華抗辯，長榮航空、長榮海運、長榮國際是法人，不得請求精神慰撫金，且他和長榮集團創辦人張榮發私交甚篤，張榮發也邀請他至私人遊艇上參訪，還贈送親自設計的金質鑲鑽對表，他怎麼可能對長榮懷有成見？

再者，他發布言論後2天，已在同一節目中致歉，也在個人臉書公開貼文致歉並澄清，已經足以回復名譽。

法官認為，曾建華言論確實使人產生長榮航空、長榮海運、長榮國際不以正常管道經營企業，反而利用公司內部消息放空股票，破壞證券市場等負面印象，曾確實已侵害長榮的名譽。