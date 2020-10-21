第三例「痛痛女孩」官司 Nicole：我靈魂像逐漸被摧毀

國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告，女孩家屬委任律師方文獻主張，衛福部應從寬認定醫學上因果關係，撤銷原處分並酌給補償金。台北高等行政法院今上午首度開庭。

住在中部地區的Nicole，在國中時期於2015年10月間施打疫苗後第13天後出現身體多處不適，有疼痛、發炎、關節腫脹等症狀，經診斷為幼年型類風濕性關節炎。

家屬向衛福部預防接種受害救濟審議小組申請救濟補償，但小組判定症狀與疫苗無關，決議不予救濟。家屬不服提告，欲撤銷原處分並酌給補償金120萬元。

Nicole今發表公開信，泣訴因為罹病時常半夜與疼痛作伴，每天都要吞數顆藥丸，有噁心反胃嘔吐等副作用，也因為關節疼痛放棄參加五月天演唱會、劇團表演課，想要減重卻無法達成健身示範動作，「什麽是無可奈何，我當下才深刻體會。」

她表示，在同擊奮力準備學測的時候，我正對抗著藥的副作用、關節中蔓延的痛覺，那是一種毁滅式的傷害，我覺得自己什麽都做不好，書無法專心唸，也沒能好好照願自己的身體，我的靈魂好像一點一點被摧毀。

現在每個月必須住院打針觀察，不知道盡頭在哪裡。「我是一個很平凡的女孩，很遺憾地，我變得『特別』了」身邊只有家人跟朋友知道纏身一輩子的絕症，「我多是沈默的一方，可是這次，我想站出來，讓政府聽見我們的訴求。」

在不確定疫苗是否真的與病症有關的情況下，是不是在施打前能衛教，醫生評估等等讓被施打者了解這個疫苗、副作用。以及誘發免疫疾病的疑慮？若施打後有不良反應，是不是能有更良善的配套措施，而不是留下受害的孩子和無助的家長？

她指出，許多個案常常會把疼痛誤認為單纯的成長痛，就這樣錯失了黄金治療期。日本、美國都有痛痛女孩的先例，我不認為這支疫苗絕對地没有必要性，但疾病與疫苗的聯结是不容許忽略的。