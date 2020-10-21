為「學姊」黃瀞瑩回鍋爭議批王世堅 戴于文獲不起訴

「學姊」黃瀞瑩去年因參選民眾黨不分區立委請辭台北市政府副發言人職務，卻於選後回鍋，遭北市議員王世堅質疑有內定之嫌；另名副發言人戴于文在王臉書留言「勿淪為政治打手」等言論而挨告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為戴發文並無誹謗犯意，日前給予不起訴處分。

今年2月10日，北市府前副發言人黃瀞瑩回鍋擔任媒體事務組主任研究員，卻傳出7日發出徵才公告，要到10日才截止，竟提早錄取黃瀞瑩。對此，北市府團隊大動作出面滅火，表示該職缺是4日開啟、7日截止。

王世堅質疑，市府開出的職缺限制嚴格，且招聘日期只有3天，有有內定之嫌，顯示台北市長柯文哲是「只要柯喜歡有什麼不可以」、「朕即天下」，這種心態要不得。

之後，北市府另名副發言人戴于文在王的臉書發文底下留言澄清，還批評其「發言前未先事實查核，看見黑影就開槍」、「議員之責淪喪至此，可憐啊！」並要他「謹慎發言、潔身自愛，不要淪為政治打手。」