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為「學姊」黃瀞瑩回鍋爭議批王世堅 戴于文獲不起訴
「學姊」黃瀞瑩去年因參選民眾黨不分區立委請辭台北市政府副發言人職務，卻於選後回鍋，遭北市議員王世堅質疑有內定之嫌；另名副發言人戴于文在王臉書留言「勿淪為政治打手」等言論而挨告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為戴發文並無誹謗犯意，日前給予不起訴處分。
今年2月10日，北市府前副發言人黃瀞瑩回鍋擔任媒體事務組主任研究員，卻傳出7日發出徵才公告，要到10日才截止，竟提早錄取黃瀞瑩。對此，北市府團隊大動作出面滅火，表示該職缺是4日開啟、7日截止。
王世堅質疑，市府開出的職缺限制嚴格，且招聘日期只有3天，有有內定之嫌，顯示台北市長柯文哲是「只要柯喜歡有什麼不可以」、「朕即天下」，這種心態要不得。
之後，北市府另名副發言人戴于文在王的臉書發文底下留言澄清，還批評其「發言前未先事實查核，看見黑影就開槍」、「議員之責淪喪至此，可憐啊！」並要他「謹慎發言、潔身自愛，不要淪為政治打手。」
王世堅不滿提告戴涉嫌妨害名譽罪。檢察官綜觀戴的發文內容後，認為戴只是在解釋說明市府聘用人員任用的法定程序，應無誹謗王的主觀犯意，因此今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
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